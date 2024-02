Agenda deportiva por TV para este domingo 11 de febrero

WIN+

4 P. M. Liga: Fortaleza vs. Junior.

6:10 P. M. Millonarios vs. Nacional.

ESPN

11 A. M. Etapa 6 del Tour Colombia.

2:45 P. M. Milan vs. Napoli.



ESPN 2

9 A. M. Fútbol de Inglaterra: West Ham vs. Arsenal

11:20 A. M, Aston Villa vs. Manchester United.

2:50 P. M. Barcelona vs. Granada.



ESPN 3

2:45 P. M. Fútbol de Argentina: Deportivo Riestra vs. River Plate.



ESPN 4

12:20 P. M. Fútbol de España: Sevilla vs. Atlético Madrid.



STAR+

9 A. M. Fútbol de Italia: Bologna vs. Lecce.



ESPN Extra

6:30 p. m. Super Bowl LVIII: Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers.



Información dada por los canales.