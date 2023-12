Agenda deportiva por televisión para este viernes 15 de diciembre

ESPN

2:50 P. M. Fútbol de Inglaterra, Nottingham Forest vs. Tottenham.

ESPN 2

2:20 P. M. Fútbol de Alemania, Borussia Monchengladbach vs. Werder Bremen.

7:30 P. M. NBA: San Antonio Spurs vs. LA Lakers.

10 P. M. NBA: Phoenix Suns vs. New York Knicks.



STAR+

2:30 P. M. Fútbol de Italia, Genoa vs. Juventus.



DIRECTV

3 P. M. Fútbol de España, Osasuna vs. Rayo Vallecano.



Información dada por los canales.

Consulte su guía.



DEPORTES