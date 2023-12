¡Tome nota! Agenda deportiva por TV para este miércoles 6 de diciembre

WIN SPORTS

6 P. M. Liga: Águilas Doradas vs. Deportivo Cali.

8:15 P. M. Independiente Medellín vs. América de Cali.

WIN SPORTS+

6 P. M. Millonarios vs. Nacional.

8:15 P. M. Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima.



STAR+

2:20 P. M. Fútbol de Inglaterra, Crystal Palace vs. Bournemouth.

2:30 P. M. Sheffield United vs. Liverpool.

2:50 P. M. Fútbol de Francia, Olympique Marseille vs. Olympique Lyon.

3: P. M. Manchester United vs. Chelsea.

3 P. M. Aston Villa vs. Manchester City.

7:30 P. M. Fútbol de Brasil, Cruzeiro vs. Palmeiras.

7:30 P. M. São Paulo vs. Flamengo.



ESPN 2

10 P. M. NBA: Clippers vs. Nuggets.



