Agenda deportiva en televisión para este jueves 30 de noviembre

WIN SPORTS+

6:15 P. M. América de Cali vs. Atlético Nacional.

8:30 P. M. Independiente Medellín vs. Millonarios.

ESPN

12:45 P. M. Liga de Europa, Atalanta vs. Sporting.

3 P. M. Liverpool vs. Lask Linz.



STAR+

3 P. M. Hachen vs. Bayer Leverkusen.

3 P. M. Liga de Conferencia, Aston Villa vs. Legia Varsovia.

3 P. M. Fiorentina vs. Genk .

4 P. M. Fútbol de Brasil, Gremio vs. Goiás.

5 P. M. Cruzeiro vs. Paranaense.

5:30 P. M. Bragantino vs. Fortaleza.



