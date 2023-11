¡Prográmese! Esta es la agenda deportiva de este domingo 26 de noviembre

WIN SPORTS+

4 P. M. Liga: Millonarios vs. Medellín.

6:30 P. M. Atlético Nacional vs. América de Cali.

ESPN

8 A. M. Fórmula 1: Gran Premio de Abu Dabi.

12:30 P. M. Fútbol de España, Cádiz vs. Real Madrid.

3 P. M. Fútbol de Italia, Juventus vs. Inter.

ESPN 2

11:20 A. M. Fútbol de Inglaterra, Everton vs. Manchester United.

8 P. M. NFL: Chargers vs. Ravens.

ESPN 3

9 A. M. Tottenham vs. Aston Villa.

STAR+

1 P. M. Fútbol de Brasil, Botafogo vs. Santos

3:30 P. M. Sao Paulo vs. Cuiabá.



Información dada por los canales.

Consulte su guia.



DEPORTES