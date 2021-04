Agéndese: se viene una semana repleta de fútbol

Lunes 5 de abril

ESPN

12 m. Premier League: Everton vs. Crystal Palace

(Le `puede interesar: Fredy Guarín rompe el silencio y habla de su situación)



Win Sports

6 p. m. Liga BetPlay: Bucaramanga vs. Patriotas

8 p. m. Liga BetPlay: Once Caldas vs. Jaguares



WIn +

11 a. m. Superliga Turca: Fenerbahce vs. Denizlispor



TYC Sports

7:15 p. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Banfield vs. Estudiantes LP



Martes 6 de abril

Win +

11 a. m. ​Superliga Turca: Trabzonspor vs. Kayserispor

6 p. m. Liga BetPlay: Pereira vs. Medellín

8 p. m. Liga BetPlay: Alianza Petrolera vs. Santa Fe



ESPN 2

2 p. m. Champions League: Manchester City vs. Borussia Dortmund



ESPN

2 p. m. Champions League: Real Madrid vs. Liverpool

7:30 p. m. Copa Libertadores: San Lorenzo vs. Santos



Directv Sports

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Emelec vs. Macará

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Club Nacional vs. 12 de Octubre

7 p. m. Recopa Sudamericana: Defensa y Justicia vs. Palmeiras

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Huachipato vs. Antofagasta

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Cerro Largo vs. Peñarol



TYC Sports

7:10 p. m. Copa Argentina: Patronato vs. Lanús

(Lea además: Dávinson Sánchez, víctima de mensajes racistas en Inglaterra)



Miércoles 7 de abril

Win *

11 a. m. Superliga Turca: Besiktas vs. Alanyaspor



ESPN 3

11:45 a. m. Serie A: Juventus vs. Napoli



ESPN 2

11:45 a. m. Serie A: Inter de Milan vs. Sassuolo

2 p. m. Champions League: FC Porto vs. Chelsea

5:15 p. m. Copa Libertadores: Independiente del Valle vs. Grêmio



ESPN

2 p. m. Champions League: FC Bayern vs. PSG

7:30 p. m. Copa Libertadores: Club Libertad vs. Atlético Nacional



TYC Sports

1:30 p. m. Copa Argentina: Talleres Córdoba vs. Vélez Sarsfield

4 p. m. Copa Argentina: Newell's Old Boys vs. Sarmiento

6:30 p. m. Copa Argentina: Atlético Tucumán vs. River Plate



DIRECTV SPORTS

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Mineros Guayana vs. Aragua

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Montevideo City vs. CA Fénix

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Nacional Potosí vs. Guabirá

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Club Atlético Palmaflor vs. Jorge Wilstermann

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Sport Huancayo vs. UTC Cajamarca



Jueves 8 de abril



ESPN

2 p. m. Europa League: Granada vs. Manchester Utd.

7:30 p. m. Copa Libertadores: Bolívar vs. Junior



ESPN 3

2 p. m. Europa League: Ajax vs. AS Roma



DIRECTV SPORTS

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Guayaquil City vs. Aucas

5:15 p. m. Copa Sudamericana: River Plate Py vs. Guaireña

5:15 p. m.Copa Sudamericana: Puerto Cabello vs. Metropolitanos

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Palestino vs. Cobresal

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Melgar vs. Carlos A. Mannucci

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Deportivo Pasto vs. La Equidad



Viernes 9 de abril

ESPN 3

2 p. m. Ligue 1: Metz vs. Lille



ESOn y Fox Sports

11 a. m. Sorteo Copa Libertadores





DEPORTES