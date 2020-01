Aficionado infiel en partido de fútbol se defendió

La imagen de televisión en la que un aficionado le da un beso a una mujer en el partido entre Barcelona y Delfín del fútbol ecuatoriano resultó ser un caso de infidelidad, que llegó a los extremos.

Deyvi Andrade fue el protagonista del video. En sus redes sociales tocó el tema y confirmó que el escándalo le costó la relación con su novia.



“La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”, escribió en Facebook.



Andrade aclaró que no se moría por besar a su amiga y aseguró que en el video no se ve ningún beso.



“No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla”, escribió.

Deyvi Andrade Foto: Tomado del facebook de Deyvi Andrade



Y agregó: “¿Y si hubiera sido una mujer quien estuviera en mi lugar? ¿Ahí qué hacían? Varios vídeos han circulado de mujeres infieles pero no hacen tanta burla como a mí”.



De igual manera, el afectado advirtió que debido a que las redes se sacudieron con el incidente, tuvo que recurrir a terapia psicológica.



Deportes