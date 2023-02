Adriano, el famoso exfutbolista brasileño, vive una nueva polémica fuera de las canchas y ahora tiene en riesgo su matrimonio.

El matrimonio entre Adriano y la modelo Micaela Mesquita podría tener un rápido final por cuenta de un disgusto con escándalo.



Horas antes de su cumpleaños 41, se hicieron virales las imágenes de un festejo del exfutbolista en un yate, junto a otra mujer, la modelo, diseñadora e influencer Raquel Bastos, con quien aparece en fotos bebiendo champagne, mientras ella modela bikini.



Según el diario 'The Sun' el exdelantero gastó alrededor de 3.000 dólares en las bebidas alcohólicas para el encuentro con Bastos.

"¡Ay, qué hermoso! Te deseo toda la felicidad del mundo. Adriano, envíame los papeles del divorcio”, escribió Mesquita en sus redes sociales.



“Aparte, nunca me olvido de la fecha de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Idiota”, agregó.



La modelo negó tener una relación con Adriano, pero ya el hogar de Adriano estaba en llamas.

Antecedente

La pareja ya había tenido otro sonado disgusto apenas 24 días después de su matrimonio.



Fue cuando el exjugador se le perdió por más de 48 horas, luego de que fuera a visitar a unos amigos a una favela de Río de Janeiro, para mirar el partido del Mundial entre Brasil y Suiza.



La mujer borró entonces todas las publicaciones en redes en las que estaban juntos, y publicó en su cuenta de Instagram: “me duele por dentro, pero no me voy a acostar a sufrir, vivamos”.



Sin embargo, en ese entonces la pareja no se separó formalmente. Pero este nuevo episodio parece que va en serio.

