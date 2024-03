Señalan a Jorge Bermúdez de tapar casos de abuso sexual en Boca Juniors

Un escándalo se vive en el fútbol de Argentina, más exactamente en el equipo Boca Juniors, luego de que Florencia Marco, quien trabajó durante 11 años en el departamento de prensa del club, denunciara que en el club no hicieron nada cuando ella denunció abusos sexuales.

Marco señaló que mientras ella trabajó entre junior del 2011 y enero del 2022 ella y varias mujeres más fueron víctimas, denunciaron ante los dirigentes y nadie les paró bolas.

Ella se hizo cargo de la oficina de promoción del elenco femenino en el 2019, pero ahí comenzó a vivir una difícil situación con Jorge Martínez, exjugador del club y quien fue designado como el DT.

Serios señalamientos

El diario La Nación de Argentina, adscrito al grupo GDA en el que también hace parte EL TIEMPO, señala en su artículo que este viernes comienza en Buenos Aires el juicio contra el técnico, en el que estima podría pagar una pena de entre seis meses a cuatro años de cárcel.

“No es tan fácil hablar y decir que fui abusada. Porque la verdad es que lo primero que sentís es una vergüenza inmensa, que no la sentís de ninguna otra manera. La vergüenza que sentí cuando tuve que salir a hablar a los medios para que corrieran a esa persona de su cargo, la vergüenza de aceptar que había sido abusada, nunca antes la había sentido”, dijo Marco a La Nación.

Y agregó: “Yo no quería salir a la calle, porque la gente me agarraba y me abrazaba y me empezaban a contar sus situaciones. Y yo sentía vergüenza.

Marco señaló que las actitudes de Martínez eran inapropiadas, abusivas y hasta violentas, pero que cuando ella habló del tema le decían que él era así.

No hicieron nada

“Nadie cuestionaba si él venía y en lugar de hablarte mirándote a los ojos, te miraba los pechos. Porque “él es así”. No se cuestionaba si venía y en lugar de abrazarte como una persona normal venía y te abrazaba y te tocaba tus partes íntimas. Porque “ya es parte de él”, contó.

La comunicadora señaló que lo del abuso sexual y de violencia en el elenco femenino se volvió costumbre. “Cuando él me toca la cola (y esa es la denuncia que yo hago) traspasa todos los límites. Lo hizo de forma grosera, lo que me confirmó que me estaba abusando constantemente”, dijo.

Una vez ocurrió el manoseo, Marco habló con el colombiano Jorge Bermúdez y los argentinos Raúl Cascini y Marcelo Delgado, pero no pasó nada.

Marco les contó lo que sucedía y ellos le confirmaron que estaban hablado con Juan Román Riquelme y con su hermano, Cristian, y que se iba n a tomar algunas determinaciones.

“Sabían que el abuso sexual era real y sabían que no era solo conmigo. Y yo lo que decía era que no iba a seguir permitiendo que esto quedara en silencio, mientras él siguiera abusando y estando en el club”, señaló.

Si embrago, en la entrevista con La Nación Marco señaló que Bermúdez le dijo que cuando pasara algo más lo llamara, pero jamás la volvió a atender.

Deportes