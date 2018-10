¿Le están haciendo el cajón a Niko Kovac en el Bayern?

Este sábado, Bayern Múnich sufrió una nueva derrota en la Bundesliga. En esta ocasión, el equipo de Niko Kovac perdió en el Alianza Arena 0-3 contra Borussia Monchengladbach.

El equipo de Múnich no logra ganar en la Liga de Alemania desde el pasado 22 de septiembre, cuando derrotó 0-2 al Shalke 04. El equipo de Niko Kovac suma también un empate 1-1 contra Ajax en la segunda fecha de la Liga de Campeones.



Según el diario alemán 'Bild', James Rodríguez habría expresado su inconformismo contra el entrenador croata, los murmullos y las críticas al entrenador no cesan por el abuso de las rotaciones, que han causado el descontento de varios jugadores, entre ellos el volante colombiano.



Mientras los resultados se dieron, cuatro victorias seguidas en las cuatro primeras jornadas, además de ganar la Supercopa alemana e imponerse al Benfica en la Liga de Campeones, nadie dijo nada. Luego llegó el empate contra el Augsburg, la derrota ante el Hertha en la Bundesliga, el empate ante el Ajax en la Champions y la derrota este sábado 0-3.



Las voces de los jugadores que sentían que no tenían suficiente protagonismo han empezado a trascender el vestuario. James solo ha sido titular en cuatro partidos, contra el Schalke, contra el Hertha en la Bundesliga, contra el Benfica en la Liga de Campeones y este sábado contra el Gladbach.



Según el diario alemán Bild, James, al final del encuentro contra el Ajax, aprovechó que Kovac no estaba cerca y gritó: “¡No estamos en Frankfurt!”, en alusión al anterior equipo del DT.

