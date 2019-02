James Rodríguez se puso el traje de obrero en el Liverpool vs. Bayern

Hay días en que no se puede salir de frac a la calle. Hay momentos que exigen un overol y armarse de valor y sacrificio para conseguir un objetivo. Y a eso le apostó el Bayern Múnich en Anfield, con la intención de sacarle un resultado al Liverpool. Y el ensayo le salió al DT Niko Kovac, que se devuelve para Alemania con un empate sin goles en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

“No puedo recordar muchos equipos que no hayan perdido o no hayan recibido goles en Anfield. Liverpool es un equipo extraordinario”, dijo Kovac al final del partido. “Si tenemos una estructura en nuestro juego, es difícil que nos anoten. Hemos alcanzado nuestro objetivo, tenemos un empate. Ahora tenemos que ver cómo aprovechamos ese botín en casa”, agregó.



En medio de ese panorama, y con la idea de ganar tiempo en el campo de juego y, sobre todo, puntos con el entrenador, James Rodríguez tuvo que dejar de lado la magia y ponerse el traje de obrero. Para los que les gusta ver al colombiano realizando labores defensivas, el partido puede ser una muestra de que sí puede cumplir en ese sentido. Incluso, no una, sino cuatro veces en el segundo tiempo, James se tiró al piso a recuperar pelotas.



Ya el colombiano había recibido una especie de advertencia de Kovac antes del partido en Anfield.

Se esfuerza en lo defensivo, pero aún puede dar más y ser más directo con la pelota. Necesito eso de él. Conocemos sus cualidades con el balón FACEBOOK

TWITTER

Cuando James no cumple, el técnico no tiene problema en sacarlo rápido, como pasó en el partido de la Bundesliga contra el Augsburgo, el miércoles, cuando lo sacó a los 11 minutos del segundo tiempo. Esta vez salió por físico cansancio, en el minuto 88, en la segunda sustitución de Kovac: lo reemplazó Renato Sanches. La tercera fue para quemar tiempo, Rafinha por Gnabry. En Europa también pasa...



El portal sofascore.com hace un análisis de cada jugador en los partidos de la Liga de Campeones. Gracias, más que todo, a su rendimiento defensivo, James fue el jugador mejor calificado del Bayern: 7,4, el mismo puntaje que recibió su compañero Javi Martínez.



Pero a la hora de atacar, James no lució. En el papel iba a estar por delante de los dos volantes de recuperación, pero la realidad es que terminó tirado a la banda izquierda, más cerca de la línea central del campo que del área rival, no tuvo mucho tiempo para asociarse con Thiago Alcántara y David Alaba, quienes intentaron abrir el juego por la banda izquierda en los momentos en que el Bayern decidió ir al frente. Que tampoco fueron muchos.



James no hizo ni un remate al arco. Logró un tiro en el segundo tiempo desde el borde del área que no encontró destino de arco y otro remate que bloqueó un defensa. Estuvo muy seguro a la hora de entregar la pelota (93 por ciento de sus pases fueron correctos).



El trabajo defensivo del Bayern hizo que Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, hiciera un balance con tono de resignación. Su equipo tuvo la iniciativa, pero se estrelló contra un muro y, además, sus dos atacantes, el egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané, no estuvieron finos.



“Tenemos que jugar mejor, debemos jugar mejor. En las primeras partes tuvimos las mejores ocasiones. No puedo recordar ni una ocasión para el rival en el segundo tiempo. No era una noche de Champions en ese sentido. Desde el punto de vista del resultado, está OK. No es un resultado soñado, pero es uno bueno”, dijo Klopp. Habrá que ver si el Bayern vuelve a ponerse el overol en el partido de vuelta.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc