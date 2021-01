Academias de Letras justifican uso de 'negrito' en respaldo a Cavani

Las academias de Letras de Uruguay y Argentina justificaron el uso amistoso del vocablo "negrito", en respaldo al jugador charrúa Edinson Cavani, quien fue sancionado deportivamente por usar esa expresión, considerada "racista" por la federación inglesa.

El delantero del Manchester United, de 33 años, fue suspendido el jueves pasado por tres partidos y multado por aproximadamente 137.000 dólares luego de haber respondido al mensaje en Instagram de un amigo con las palabras "Gracias, negrito".



La decisión generó que académicos y lingüistas salieran a explicar que la expresión es de uso afectivo en el español rioplatense, entre otras regiones, y carece de tintes discriminatorios.



"Ignorancia"

Para la Academia de Letras de Uruguay, la decisión de la Federación Inglesa de fútbol (FA) puso en evidencia "ignorancia y error a propósito de los usos de la lengua y en particular del español, sin tomar nota de todas sus complejidades y sus contextos".



"Las referencias a cualidades físicas, morales o personales de otras personas son empleadas en todas las lenguas del mundo para la creación de vocativos, esto es, expresiones para tratar a otros. En algunos contextos estos tienen un tenor negativo y muchas veces los mismos términos pueden considerarse cariñosos o amicales", justificó el organismo.



En Uruguay, "entre parejas y amigos, entre padres e hijos se puede oír y leer formas como gordis, gordito, negri, negrito/a. En los hechos, la persona a la que se trata con estos vocativos no tiene que tener sobrepeso o tener un color de piel oscuro para recibirlos", agregó.



"El uso que hizo Cavani de la voz negrito (...) tiene este tipo de tenor cariñoso: dado el contexto en que se escribió, la persona a la que fue dirigido y la variedad de español que se usó, el único valor que puede tener negrito -y en particular por su índole de diminutivo- es el afectivo", argumentó.



"Sentido común"

La Academia Argentina de Letras, en tanto, rechazó la decisión "basada en el evidente desconocimiento del significado que a la voz 'negro' dan los hablantes de la Argentina y de otras regiones dialectales de América del Sur". "Cualquier usuario de nuestra lengua en esta parte del mundo entiende que esa palabra, utilizada en el contexto que ha dado lugar a la medida punitiva, posee un claro sentido afectivo, por completo exento de cualquier matiz discriminador o racista".



Para el organismo, "el sentido común sería suficiente para desautorizar una interpretación ofensiva". No obstante, refiere a bibliografía especializada para zanjar la cuestión, "nacida de la ignorancia" del significado que algunos términos poseen "en el registro informal" de esta variedad del castellano.



La Academia cita varios diccionarios para demostrar que el vocablo "negro" puede usarse, por ejemplo, para referirse a una "persona muy querida".



Este sentido afectivo "se ve intensificado en el empleo de Edinson Cavani por el uso de la forma diminutiva, mecanismo presente en muchas lenguas para connotar ese sentimiento", agrega.



AFP