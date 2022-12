Argentina es uno de los países del mundo más aficionados por el fútbol. Las fiestas y celebraciones que han llevado a cabo a lo largo y ancho de su territorio tras cada victoria de la selección en el Mundial de Qatar de 2022 son reflejo de esa pasión.



Imágenes de gente desbordada en las calles alentando a sus jugadores se han hecho virales en las últimas semanas. En ellas se puede ver personas de todas las edades, incluidos adultos mayores.



Así es como se ha hecho famosa una mujer argentina de 103 años llamada Lydia Juana Pantuliano de Gómez Olivera, pero quienes la conocen la llaman 'Abuela Pipina'. Toda su vida ha sido fanática del fútbol, especialmente de River Plata, la Selección Argentina y Lionel Messi.



'Pipina' tiene seis hijos, 22 nietos y 35 bisnietos. Según contó al medio 'Infobae', le gusta la cocina, la política, tomar cerveza y comer hamburguesas; pero lo que más disfruta es ver los partidos de fútbol.



Este martes, día en que Argentina derrotó a Croacia y pasó a la final del Mundial, 'Pipina' estuvo lista desde horas antes frente al televisor y abrazada a su bandera para celebrar los tres goles que marcó la selección ese día.



Una vez terminó el partido, la gente empezó a salir de sus casas para unirse al festejo colectivo que había en las calles. 'Pipina', pese a su edad, no fue la excepción y le pidió a su familia que la llevaran a celebrar, robándose así toda la atención de quienes estaban alrededor.



“Cuando empecé a escuchar los bocinazos y los festejos en la calle le pedí a mi hija que me colocara los aros y me acompañara a celebrar. No me lo quise perder por nada del mundo. Amo a la Selección Argentina, amo a Messi y todos los jugadores me parecen muy lindos”, le contó la mujer a 'Infobae'.

Una de sus hijas, quien vive en Miami, contó al medio citado que la salud de su madre se ha visto deteriorada durante los últimos meses; sin embargo, el Mundial le ha sentado muy bien. “Es increíble, pero estos partidos tan emocionantes le dieron vitalidad y alegría, fue algo así como una inyección de amor y felicidad que la mejoró rápidamente", explicó la mujer, también llamada Lydia, al medio argentino.



Tanta fue la sensación que causó la anciana celebrando que medios como 'ESPN' compartieron videos de ella en la calle con su bandera y sonrisa junto a familiares, amigos y vecinos, quienes esperan el próximo domingo volver a celebrar con ella.



Las personas a su alrededor empezaron a corear. "¡Abuela, la la la la la!", un coro de moda en Argentina debido a otra anciana que se ha convertido en una sensación tanto en las calles abarrotadas de aficionados apoyando a la Selección Argentina, como en las redes sociales, pues los videos de los hinchas ovacionando a la mujer superan el millón de reproducciones.

