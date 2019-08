Abogados de Cristiano admiten pago en caso de presunta violación

Los abogados del jugador de fútbol de Juventus Cristiano Ronaldo han admitido que pagaron 375.000 dólares a la mujer que lo acusó de haberla violado en 2009 "para mantener la confidencialidad" del caso, informó este martes la cadena de televisión ‘CNN’.

El documento judicial revelado este martes por ‘CNN’ señala que Ronaldo reconoció haberle pagado 375.000 dólares a Kathryn Mayorga dentro de un acuerdo de conciliación y confidencialidad, después de que la mujer lo acusara de haberla agredido sexualmente en un hotel de Las Vegas.



El futbolista portugués, por su parte, ha defendido que el encuentro entre ambos, que tuvo lugar en junio de 2009, fue consensuado. Mayorga presentó en 2018 en un tribunal del estado de Nevada una demanda para invalidar dicho pacto, al argumentar que el equipo legal de Cristiano Ronaldo aprovechó su "frágil estado emocional" para obligarla a firmarlo.



No obstante, los letrados del futbolista consideraron que el acuerdo de confidencialidad entre ambos impide los últimos reclamos de Mayorga, que incluyen alegaciones de intentos de extorsión por parte de Ronaldo, y aseguraron que la mujer no presentó pruebas suficientes para demostrar que careciera de la capacidad mental para aceptar los términos del pacto.



Después de la reclamación judicial presentada por la mujer, la Policía de Las Vegas anunció que había reabierto la investigación sobre la presunta violación, aunque no se han presentado cargos penales contra el deportista.



En julio de este año, la Oficina del Fiscal de Distrito de La Vegas anunció que no presentarían cargos penales contra el futbolista, al asegurar que "el caso no podía probarse más allá de una duda razonable".



De acuerdo a los abogados de la presunta víctima, Mayorga, que en ese entonces tenía 24 años y ahora tiene 34, se fue temporalmente de EE. UU. para alejarse de la polémica.



El jugador, que ahora milita en la Juventus de Turín (Italia), ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de Mayorga.



"Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismas a mi costa", escribió Ronaldo en su cuenta de Twitter en octubre de 2018.



El futbolista aseguró que su conciencia "está limpia" y que eso le permite "esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones".



EFE