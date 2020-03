Abogados de Ronaldinho arremeten fuertemente por llevarlo a prisión

La defensa de Ronaldinho calificó este domingo de "arbitraria, abusiva e ilegal" la prisión preventiva que pesa contra el exinternacional brasileño y su hermano por haber ingresado a Paraguay con pasaportes falsificados, por lo que este lunes pedirá su anulación.

Ronaldo de Assis Moreira y Roberto de Assis Moreira, quien también es su representante, pasaron su segunda noche en una cárcel policial de Asunción después de que la jueza de garantías Clara Ruiz decretara el sábado la prisión preventiva para ambos.



"Ronaldo y Roberto no sabían que los pasaportes eran irregulares, para ellos eran regulares", afirmó en una rueda de prensa el abogado brasileño Sergio Queiroz, que este domingo se sumó al equipo jurídico del exdelantero del Barcelona.



Seguidamente, Queiroz insistió en que los hermanos manejaban la posibilidad de establecer negocios en Paraguay, por lo que recibieron "de buena fe" los pasaportes y las cédulas paraguayas que les fueron incautados la noche del miércoles horas después de haber llegado a Asunción.



"Por más que Ronaldo no tiene empresas en Paraguay, siempre está en interés ... En el mundo entero posee empresas de su imagen", afirmó Queiroz, al hacer hincapié que la reclusión no se compadece con el delito que se investiga.



"Utilizaron un pasaporte paraguayo. Ellos no están siendo procesados por nada diferente a otros esquemas" delictivos, apuntó, al insistir en que la medida de prisión preventiva es "arbitraria, abusiva e ilegal".



Anunció que este lunes plantearán ante los tribunales la anulación de esa medida con el equipo de asesores paraguayos encabezado por el exfiscal Adolfo Marín.

La defensa de Ronaldinho se fundamenta en la decisión del fiscal Federico Delfino, que recomendó "una salida abreviada", y del juez penal Mirko Valinotti, que aunque el mismo viernes elevó el caso a la Fiscalía General, dijo que los procesados tenían libertad de movimientos.



Dos horas después del accionar de Valinotti, la Fiscalía ordenó la prisión preventiva de los hermanos, que esa noche fueron conducidos a la sede de la Agrupación Especializada, de la Policía Nacional, donde han hoy pasarán su tercera noche.

Visita de Gamarra

En este predio, Ronaldinho y su hermano recibieron este domingo la visita del exdefensa internacional Carlos 'Colorado' Gamarra y de niños con balones que le pidieron estampar autógrafos, informaron los medios.



Los hermanos están recluidos en el 'Cuadrilátero', un sector ubicado en la planta alta del edificio principal que alberga a policías con procesos judiciales, además de políticos procesados por corrupción y narcotraficantes.



Por el escándalo también está bajo investigación judicial y con orden de detención la empresaria paraguaya Dalia López, que contrató a la exestrella del fútbol para poner su imagen en una campaña de asistencia sanitaria a niños de Paraguay.



López, afín al gobernante Partido Colorado, es la presidenta de la Fundación Fraternidad Angelical, registrada como asociación sin fines de lucro y a cargo del proyecto que iba a apoyar Ronaldinho.



La Subsecretaría de Tributación anunció que López está investigada desde hace medio año por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero.



Entre los supuestos implicados figura Wilmondes Sousa, el empresario brasileño que supuestamente entregó los pasaportes falsos a los dos hermanos, y quien se halla detenido y bajo prisión preventiva.



También están en arresto domiciliario las dos paraguayas señaladas como las personas que solicitaron la expedición y recogieron los pasaportes que luego llegaron a manos de los hermanos.



EFE