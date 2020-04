Abogado de Daniela Cortés pedirá la detención de Sebastián Villa

El abogado Fernando Burlando se refirió esta tarde en el programa "Fantino a la tarde", por el canal América, al caso de su representada, Daniela Cortés, la joven colombiana de 23 años, pareja del jugador de Boca Sebastián Villa , a quien denunció de violencia de género en la noche del lunes, a través de una publicación en redes sociales.

El abogado penalista manifestó en primer lugar que "este hombre (Sebastián Villa) pretendía que se vaya de la casa en un estado de vulnerabilidad terrible, porque ella no es de Argentina, entonces quedaba a merced de la calle". Finalmente, quien tomó la iniciativa de abandonar el lugar fue el delantero xeneize que, según cuenta en su propia denuncia, está residiendo en la casa de su compatriota Juan Fernando Quintero.



Además, Burlando fue consultado por qué hizo la denuncia la mujer colombiana y dijo: "Esto surge porque se dio una amenaza a su hija a través de un sicario y está hecha después de lo que posteó en sus redes; los actos de violencia no habían sido denunciados", agregó el doctor, que también explicó que la hija a la que se refiere Daniela en su denuncia no es de su noviazgo con el jugador de Boca, sino de otra relación. La niña en estos momentos vive con su hermana en Colombia.



Después de que se tomara conocimiento de que Cortés estaba en el country Saint Thomas Sur, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Esteban Echeverría, fiscalía especializada en casos de violencia y con la colaboración de personal de la comisaría 4a. de Esteban Echeverría y de la Comisaría de la Mujer se le tomó la denuncia correspondiente.



Al respecto, la defensa de la joven agredida declaró: "Hay otras publicaciones en redes que hizo Daniela, que las vamos a usar como pruebas que se sumarán a una serie que ya aportamos; si se llevan a cabo algunas medidas, vamos a pedir la detención de este sujeto".



Según lo que explica Burlando todo comienza porque "cuando el hombre no tiene lo que tiene que tener, empiezan los celos que deriven en estas cosas". Al respecto, dejó una frase muy fuerte recordando lo que ya había sucedido con los casos de los jugadores Frank Fabra, Edwin Cardona y Wilmar Barrios: "Culturalmente, respecto a esta nueva tendencia de la mujer y el feminismo que vino para quedarse, los colombianos están atrasados".



También contó: "En Colombia este sujeto ya fue denunciado por Daniela, pero hábilmente la convencieron de que si lo hacía, el jugador no podía jugar en la selección colombiana de fútbol". En cuanto a las lesiones, el profesional indica que son de tiempo atrás, pero apunta que "se pudo constatar que también hay lesiones hechas ayer".



Según un médico legista las heridas fueron calificadas como "leves". También agregó que en estos momentos la señorita Cortés tiene mucho temor y hubo autoridades colombianas que se comunicaron con ella para repatriarla a su país.



