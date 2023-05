Shakira sigue en Miami, Estados Unidos, Gerard Piqué en Barcelona, España, cada uno con su vida, pero no tan alejados como la gente presume.

La cantante, se ve en sus redes sociales, prepara otro trabajo, al lado de Bizarrap, con quien ya ha trabajado.



A Piqué se le ha visto en los últimos días con su novia, Clara Chía Marti, y el tema de moda en España es que asistieron a una joyería para medirse un anillo, que no se sabe si es de compromiso o un regalo del exdefensa.

¿Dura pelea?



Pero el tema de la custodia de los hijos, Saha y Milan, sigue, no para. Por eso es que se han presentado problemas entre la barranquillera y el español.



Hay un acuerdo que se dio a conocer en diciembre del 2022, pero todo indica que hay varios puntos que no quedaron tan firmes.



Una vez salió al mercado al trabajo de la colombiana Ácróstico’, en el que se ven Milan y Sasha en el video, Piqué iba a tomar acciones, pues no le gustó para nada eso.



Ramón Tamborero es su apoderado y habló con él para tomar acciones legales, algo que hasta el momento no se ha concretado.

La demanda



Shakira no se ha quedado atrás con eso. Pilar Mañé es la persona que representa en los estrados judiciales a la colombiana y en los últimos días dio pistas sobre la relación entre la expareja.



“Shakira siempre ha actuado bien, sobre todo, en los temas que involucran a sus hijos. Precisamente, la decisión de marcharse a Miami la tomó para protegerlos del constante acoso de la prensa, para que crecieran en un ambiente con más bienestar”, dijo.



Y agregó: “Todo marcha bien. Se está cumpliendo el acuerdo. Él viaja a ver a sus hijos, tal como se estableció, y se sabe que los niños estarán también una temporada en Barcelona para compartir con la familia paterna en sus vacaciones de verano”.



Pero no es tan así. El diario ‘La Vanguardia’ advierte que Piqué planea reabrir el acuerdo y pelar la custodia de sus hijos y advierte que ha ejercido presión sobre su apoderado para que lo haga.

“Es una situación de la que estamos seguros saldrá bien librada, pues la artista tiene sus cuentas claras”, dijo Mañé.



Sin embargo, el periodista Antonio Rossi dijo que Piqué no ha tomado una decisión sobre una demanda, pero advirtió que sí tenía un plan.



“Tiene un mensaje escrito por la propia Shakira que afectaría la imagen de la cantante y con el que podría demostrar que la artista no ha favorecido la relación con sus hijos”, sentenció.

