Todo lo que tiene que saber sobre el sorteo de la Suramericana

Cuatro equipos colombianos empezaron a disputar las fases previas. Deportes Tolima, Pasto y Equidad accedieron por ocupar los puestos del quinto al séptimo en la reclasificación, mientras que, Deportivo Cali obtuvo el último cupo después de vencer en la Liguilla disputada el año pasado.



Pasto y Equidad se enfrentan esta noche para avanzar de ronda en una llave 2-1 a favor del equipo pastuso. Tolima avanzó después de vencer 3-0 en el global al Cali.

Para esta edición, el torneo va a contar con una fase de grupos, en un sistema similar al de la Copa Libertadores. Los grupos están conformados por seis equipos clasificados de Argentina, seis de Brasil y los cuatro equipos perdedores de los enfrentamientos de la fase tres de la Libertadores que se clasificarán directamente para esa fase, más los 16 equipos clasificados de la primera fase.

El mecanismo

Al igual que en la Libertadores, la mecánica del sorteo consiste en sortear cada bolillero en orden numérico para ocupar cada plaza dentro de los ocho grupos (A-H). Los equipos del bolillero uno serán cabezas de serie de cada grupo, los del dos ocuparán la segunda casilla en cada zona y así sucesivamente hasta completar el cuadro.



Tanto los cabezas de serie como los equipos en cada bolillero fueron ordenados según sus posiciones en el Ranking de Clubes de la Conmebol de febrero.



Excepción: Durante el sorteo no podrán quedar en un mismo grupo dos equipos del mismo país, exceptuando los equipos provenientes de la Libertadores, cuyos nombres son desconocidos al momento del sorteo.



Los equipos clasificados hasta el momento son:

Newell's Old Boys - ARG

Talleres - ARG

Lanús - ARG

Rosario Central - ARG

Arsenal - ARG

Independiente - ARG

Athletico Paranaense - BRA

Bragantino - BRA

Ceará - BRA

Corinthians - BRA

Atlético Goianiense - BRA

Bahia - BRA



Los sorteos serán transmitidos a partir de las 11:00 a.m. en vivo a través de Fox, Directv, ESPN, CONMEBOL TV y Facebook.



Deportes