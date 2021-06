Regreso a casa: Buffon ficha por el Parma

El eterno Gianluigi Buffon, de 43 años, regresa al Parma, equipo en el que debutó y que acaba de descender a Serie B, anunció este jueves el club italiano, cuando se cumplen 20 años día por día del último partido de la leyenda con los 'Gialloblu'. "Superman está de vuelta", anunció el Parma en su cuenta de Twitter, añadiendo un vídeo que finaliza con algunas palabras de Buffon: "Estoy de vuelta".



"Y ahora a continuar la diversión", añadió 'Gigi' en la misma red social. La última vez que Buffon estuvo en la portería del Parma fue el 17 de junio de 2001, en una derrota 3-1 ante la Roma.



El arquero, récord de partidos jugados en Serie A (657) desde que debutó en el Parma en 1995 cuando tenía 17 años, solo ha jugado una temporada en segunda, en el curso 2006-2007, cuando la Juventus fue sancionada y descendida por un escándalo conocido como 'Calciopoli'.



Buffon se fue de la Juventus con un palmarés que incluye diez títulos de campeón de Italia y cinco Copas, pero también con tres finales de Champions perdidas (2003, 2015 y 2017), en un club en el que jugaba desde 2001, con un año de viaje al PSG (2018-19).



El Parma precisó que Buffon firma por dos años. Según la prensa italiana, con la seguridad de ser titular y capitán, además de continuar en el club una vez cuelgue los guantes. El objetivo es volver a la Serie A.

Gianluigi Buffon Foto: EFE

El arquero abrió en su club de formación su espectacular palmarés, con una Copa de Italia y una Copa de la UEFA (actual Europa League) en 1999, cuando tenía 21 años. Volver al Parma mantiene vivo otro sueño para Buffon, guardar una opción de disputar en 2022 su sexta Copa del Mundo, algo que ningún futbolista ha hecho.



A finales de mayo, tras haber levantado la Copa de Italia, el campeón mundial de 2006 dijo: "Veremos cómo estoy en ese momento, no quiero regalos pero si me llaman no diré no". El récord de selecciones con Italia (176 entre 1997 y 2018) se retiró después de que el equipo nacional no se clasificara para el Mundial de Rusia 2018.



Cuando se dispute el Mundial de Catar 2022 tendrá prácticamente 45 años. El seleccionador italiano Roberto Maldini, preguntado el martes por la RAI sobre esta posibilidad, se mostró muy prudente. "Gigi ha sido uno de los grandes porteros del mundo durante años, de ahí a pensar en Catar...", dijo.



AFP

