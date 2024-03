A Miguel Borja no le alcanzaron los goles: gran ausente de la Selección Colombia

A Miguel Borja no le alcanzó su presente, no le alcanzaron sus goles con River Plate. Justo ahora, cuando mejor anda, no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.

Lorenzo citó este miércoles 26 jugadores para afrontar los partidos amistosos contra España y Rumania de la fecha Fifa.

Miguel Ángel Borja le anotó a Independiente en la Copa de la Liga. Foto:Tomada de ESPN Compartir

Entre los convocados sobresalen los jugadores de su base, como Luis Díaz, Jhon Arias, Rafael Santos Borré y James Rodríguez.

Sin embargo, en la convocatoria llamó la atención la ausencia de Borja, pues su presente era su carta de presentación para regresar a la Selección.

Lorenzo se inclina por los atacantes que están en Europa, como Jhon Córdoba, Mateo Casierra y Luis SInisterra.

Borja lleva 11 goles el año con la camiseta de River Plate. Se ha convertido en jugador clave del cuadro argentino.

El delantero no está en la Selección desde marzo del 2022, en la eliminatoria para el Mundial de Catar.

