Compañero de Falcao dice que no le han pagado y vive en pésimas condiciones

El Rayo Vallecano sigue llamando la atención en el panorama futbolístico español. El equipo de Madrid acumula una serie de buenas actuaciones y, hasta el momento, se ubica en la parte alta de la tabla de La Liga.



Si en este momento finalizara el torneo, los dirigidos por Andoni Iraola entrarían a la Europa League.

Otro de los puntos altos del Rayo es su delantero Radamel Falcao García. El goleador colombiano llegó a la capital española como un refuerzo ‘sobre la hora’ y sí que ha cumplido: lleva tres goles en tres partidos.



Bueno: tres goles en 78 minutos disputados.

Falcao García

Los registros del ‘Tigre’ son incluso históricos –se convirtió en el segundo jugador en la historia del Rayo en marcar en los primeros tres partidos del Rayo en una temporada, junto con el recordado Diego Costa– y sus buenas actuaciones suelen aparecer en los titulares de la prensa local.

Falcao anotó su gol contra el Cádiz a los 44 minutos. Foto: Juanjo Martín. EFE

Pero no todo son noticias gratificantes para el Rayo.



Hace poco, por medio de una entrevista con ‘El Larguero’, espacio deportivo de la cadena española ‘SER’, un joven jugador francés denunció que el equipo le ha incumplido algunas promesas de contratación.



De hecho, afirmó que dejó todo en su país natal para ir a España, sin embargo, sus sueños están en el limbo y ahora pasa por un complejo momento económico.

De las canchas de Francia a la incertidumbre en España

Aficionados del Rayo Vallecano. Foto: Juanjo Martín. EFE

Jean Paul N'Djoli estaba entrenando con naturalidad en una cancha de Francia cuando vio el arribo de algunas personas. Se le acercaron para ofrecerle un contrato profesional.



Iba a jugar en España.



Esto ocurrió el pasado 19 de julio. Jean Paul no tuvo que pensarlo mucho: sería uno de los muchos deportistas que pisarían los estadios prestigiosos de la liga española.



Dijo que sí.



El resto fueron formalidades: le pasaron los papeles para que los leyera –le contaron cómo sería la dinámica contractual y el pago del salario, entre otros asuntos futbolísticos como la cláusula de rescisión–, los firmara y los devolviera.



El 22 de julio ya los documentos tenían todos ‘los rastros’ de Jean Paul. Su firma estaba en los lugares indicados. Los empresarios del Rayo le dijeron que dentro de poco recibiría el contrato de vuelta firmado por los directivos del club.



El joven, de 20 años, no lo pensó dos veces: alistó maletas y se fue a Vallecas. En la ciudad española esperaría la devolución del texto que lo oficializaría como jugador del Rayo.

Todo empezó con pie derecho: Jean Paul jugó con el Rayo Vallecano B e incluso marcó sus primeros goles. Pudo celebrar con la camiseta de la banda cruzada.



Se adaptó poco a poco a los entrenamientos del Rayo y más pronto que tarde adecuó su rutina a los trabajos indicados por los especialistas de Vallecas.



Pero el contrato nada que llegaba.

¡Fuerza, papá!

El 17 de agosto, cuando estaba cerca de cumplirse un mes desde el reclutamiento, los directivos se reunieron con Jean Paul para, ahora sí, oficializar su contratación.



El deportista tomó los papeles. Los leyó con cautela.



No lo podía creer.



Según contó en la entrevista con ‘El Larguero’, el documento era muy distinto al que le presentaron en un primer momento. Dijo que le ofrecían ganar “la mitad del dinero” respecto a lo anunciado en los primeros papeles y que además su cláusula de rescisión aumentó el doble: pasó de ser de 10 millones de euros a 20 millones.



Jena Paul no quiso firmar el contrato teniendo en cuenta que, según él, no hubo preaviso de las nuevas condiciones. No era un acuerdo mutuo.

‘No entiendo nada de este contrato’

El caso del francés se conoció unas semanas atrás. Un periodista de ‘SER’ denunció que, al parecer, el Rayo lo estaba presionando para jugar sin haber oficializado su contrato.



Tras la publicación de la noticia, Jean Paul no pudo volver a entrenar en el complejo deportivo. Fue entonces cuando concedió la entrevista a ‘El Larguero’ para proporcionar más detalles sobre su caso.



“Por la mañana fui a la ciudad deportiva del Rayo para entrenar y me dejaron entrar, pero cuando fui a cambiarme me dijeron que no puedo entrenar”, indicó.

Contó que, desde su negativa a firmar el pasado mes de agosto, su vida se complicó dado que no tiene muchas comodidades en España.



“En el apartamento somos siete para cuatro habitaciones, hay dos baños, pero solo funciona uno. Hay un baño para siete jugadores que entrenamos a la misma hora. En dos de las habitaciones no hay ni cama, solo hay un colchón. Tenemos un sofá, pero no nos podemos ni sentar porque hay agujeros por todo el sofá (…) Pagamos nuestra propia comida con el dinero que nos dan nuestras familias”, relató.

Hermana de Falcao

“Me gustaría sobre todo entender por qué. ¿Por qué me han propuesto un primer contrato y después de un mes otro diferente, sin ni siquiera decirme que no había sido firmado por su parte? ¿Por qué me dejan así un mes, jugando, conociendo a todo el mundo de la plantilla, incluso marcando goles? Ellos me ofrecieron un primer contrato que hicieron ellos, yo no lo hice, no entiendo por qué lo cambiaron”, contestó cuando le preguntaron si tenía un mensaje para Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano.



Jean Paul enfatizó en que, cuando se reunió con las directivas para firmar, sí le avisaron que había una pequeña modificación respecto al texto inicial. Sin embargo, él se negó a oficializar el documento dado que “era diferente al primer contrato”.

'El Tigre' lleva tres goles en tres partidos. Foto: Juanjo Martín. EFE

“No sé por qué me cambian todo del primer al segundo contrato, no entiendo nada de este contrato. Me pagan la mitad, cambian muchas cosas y cláusulas”, aseguró.



La reflexión final de Jean Paul fue que, si bien pasa por algunas dificultades económicas y exige una explicación por lo ocurrido, espera que todo se solucione y pueda firmar con el equipo de Vallecas.



Uno de los panelistas de ‘El Larguero’ le dijo que, quizá, dentro de poco pueda darle un pase gol a Falcao.



“Si Dios quiere”, contestó Jean Paul entre sonrisas.



Para cerrar, el francés indicó que su contacto con la primera plantilla del Rayo no ha sido nulo. Ha hablado con algunos jugadores, ha interactuado más con unos que con otros y ellos le han dicho que tenga paciencia y que continúe.

