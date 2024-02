Modesto club en Argentina sueña con James Rodríguez: 'Tenemos abierta esa esperanza'

Continúa la eterna novela James Rodríguez, su futuro es toda una incógnita y cuando parecía que su salida del São Paulo estaba a un paso de ser oficial, todo se complicó por un tema económico.



Es confusa la situación de James Rodríguez en Brasil, el colombiano pidió a la dirigencia del club salir de la institución como agente libre, está reclamando un dinero que le adeudan y sigue entrenando, pero convencido de que no continuará.

“El pedido de rescisión vino del jugador. Fue categórico en su traslado al club, que ya no está interesado en jugar en el São Paulo. Ahora las partes están tratando de llegar a un acuerdo sobre los valores de rescisión, pero ya se ha decidido que no seguirá”, adelantó el periodista brasileño Gabriel Sá.



Desde Brasil se dice que al cucuteño le deberían una suma de 2 millones de euros, por concepto de salarios y derechos de imagen, algo que en su momento fue negado desde el club, lo que no habría caído bien en el entorno del futbolista.



Esa sería la única pieza faltante en el rompecabezas para que el jugador colombiano salga como agente libre de Brasil. De hecho, en Colombia se reveló que la relación entre club y futbolista podría terminar en los tribunales y no se descarta que James demande al São Paulo.

Si la resolución de contrato se sigue alargando, el único perjudicado será James Rodríguez. Las opciones de encontrar club se reducen con el paso de los días y muy pocas ligas le pueden abrir los brazos.



Turquía, para donde sonó, ya cerró su mercado. Tiene la opción de la MLS, donde le interesaría al Real Salt Lake y al Columbus Crew, pero son solo rumores. Y el tiempo corre.



Sin embargo, parece que en el horizonte se asoma otra opción para el volante de 32 años de edad. Hace algunas semanas Banfield de Argentina señaló su interés por contar con los servicios del zurdo y hace unas horas su técnico habló del tema.

Julio César Falcioni fue claro al hablar del tema James Rodríguez y dijo que están tratando el fichaje, pero es muy complicado. “James es un jugador internacional y es muy difícil. Hemos conversado con la secretaría técnica, la gente del club, cuando él comenzó con la rescisión de su contrato, pero siempre es complicado y difícil. Creo que tiene una palabra empeñada para volver a Europa, pero siempre tenemos abierta esa esperanza que pueda volver al club, si no es en este momento, que sea en algún otro".



Y agregó: "El club ha hecho los contactos necesarios y ha hablado con él. En la secretaría técnica hay un excompañero que era Battión, para tratar de tentarlo y emocionarlo con la vuelta, pero eso depende más de James que del club”.



Las palabras del DT de 67 años de edad llenaron de ilusión a los hinchas del 'taladro', que hace más de una década disfrutaron y se deleitaron con la zurda del colombiano. James fue campeón con Banfield en el 2009 de la mano de Falcioni.

Aunque el mercado de fichajes en Argentina está cerrado, no se descarta que el jugador pueda ser inscrito en el club como agente libre. En su etapa como jugador de Banfield, el cucuteño disputó 51 encuentros, marcó 10 goles y entregó 8 asistencias, muchas de ellas jugando como volante por izquierda.

