James Rodríguez regresó a la Selección Colombia para las eliminatorias del Mundial 2026. El crack volverá a lucir la 10 de la tricolor a pesar de que apenas está poniéndose en forma en su nuevo equipo el São Paulo, de Brasil. Sobre el rendimiento del cucuteño, un histórico de la Selección afirmó: "Hace rato no juega, le va a costar".



Se trata del exdelantero Hamilton Ricard, quien en entrevista con Caracol Radio, se refirió a James, a otros jugadores convocados por el DT Néstor Lorenzo y a la Selección Venezuela, el primer rival de Colombia de cara a su objetivo de clasificar a México-Estados Unidos-Canadá 2026.



"Yo tendría que apelar a los que mejor vienen y a los que más ritmo de competencia tengan. Tienen que empezar a golpear de primera. Por ejemplo, James que hace rato no juega, le va a costar. No es lo mismo los entrenamientos que los partidos. Yo apelaría a los que mejor vengan en el momento porque necesitamos comenzar a golpear de entrada”, afirmó el exfutbolista acerca de cuál debería ser el once inicialista contra Venezuela.



Al vallecaucano de 49 años le preguntaron si Colombia debe jugar con un “10″ típico. Respondió que "son muy buenos los tres (James, Quintero y Carrascal). Nosotros sabemos que a Quintero el tanque no le da para jugar los 90 minutos. Eso lo saben los argentinos (Quintero juega en Racing) y todo el mundo, entonces lo saben usar lo que da, la media hora, los 45 minutos que dé.



Sobre Carrascal, quien fue de los últimos en llegar a la concentración, señaló: "Ha mejorado mucho, al Carrascal que alguna vez estuvo en River, viene de Rusia y viene muy maduro. Es un jugador diferente, más agresivo, va más a los espacios. Viene y recibe la pelota, pero también sabe ir a ser receptor".

Con respecto a James comentó: ¿Qué le vamos a descubrir a James? Sabemos que, si está físicamente bien, nos puede dar mucho. Yo creo que tenemos tres muy buenas alternativas y que el profe escogerá la mejor. Yo creo que se va a inclinar por James".

James Rodríguez (der.) deja atrás a Lucas Piovi.

A la inquietud de a cuáles jugadores le gustaría ver dijo: "Yaser Asprilla me llena mucho, junto con Luis Díaz. Los centrales también, Cuesta y Lucumí. Creo que tienen un nivel muy bueno y son jugadores de otras características y siempre genera expectativa verlos en la Selección".



Acerca de si jugaría con un volante mixto y Lerma, o dos volantes de recuperación, explicó: "El fútbol ha cambiado. Dos volantes de recuperación no pone nadie ya. Se juega con un cabeza de área y un volante de ida y regreso. Yo creo que volver a jugar con dos volantes de marca es retroceder mucho. Pienso que él va a jugar con un cabeza de área y los volantes tienen capacidad de ida y vuelta. El fútbol ha cambiado y se ha venido demostrando. Tener dos volantes de marca es dar mucha ventaja".

¿Qué dijo de Cuadrado?

Con respecto a Juan Guillermo Cuadrado y en qué posición lo pondría a jugar, dijo: "Es difícil. Juan Guillermo terminó jugando como lateral en la Juventus. A medida que va pasando el tiempo, uno va sufriendo una metamorfosis, lo mismo le pasó a Di María y Cristiano Ronaldo. Ya el tiempo va cambiando y creo que Juan Guillermo de interior juega bien, o de pronto de lateral.

Juan Guillermo Cuadrado, Selección Colombia.

Es un jugador con más inteligencia que ha aprendido cuándo soltar la pelota, no carretear tanto. Nos puede dar la mano. No me atrevería a decir qué sería lo mejor. FACEBOOK

Sobre Cuadrado añadió que "el problema es que el cuerpo va sufriendo ese cambio y el mismo jugador fogoso, que recién empezó, no se ve. Es un jugador con más inteligencia que ha aprendido cuándo soltar la pelota, no carretear tanto. Nos puede dar la mano. No me atrevería a decir qué sería lo mejor.



Si juegas de interior, tienes que aprender a jugar a uno o dos toques. El interior no puede carretear tanto, hay que darle transito rápido a la pelota ahí y a veces Juan Guillermo se excede mucho. Ahí tendría que ver a qué pacto llegaría con el técnico".



Acerca de si el partido contra Venezuela es un clásico, Ricard sostuvo que sí: “Yo creo que es el clásico de nosotros. Por cercanía, por todo y el clásico de nosotros siempre ha sido Venezuela. Ellos siempre se lo han jugado como un clásico, como lo que es”, precisó.

Selección Colombia.

