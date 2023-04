El técnico de Deportes Tolima, Hernán Torres, tuvo una salida en falso este miércoles en la antesala del partido de la Copa Sudamericana contra Puerto cabello.



Deportes Tolima regresa a la Copa Sudamericana tras su última participación en 2021, en el que terminó en el último lugar de la fase de grupos con tres empates y tres derrotas. Así como Puerto Cabello, el conjunto colombiano consiguió llegar a la fase de grupos de este año de la copa, tras derrotar a Junior Fútbol Club por 1-0.



El Tolima, campeón de la liga colombiana en tres ocasiones, buscará mostrar su mejor cara en la Copa Sudamaricana, al ubicarse en el octavo lugar de la Categoría Primera A de Colombia, con tres empates y dos triunfos.



Salida en falso de Torres

Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima. Foto: Dimayor - Vizzor Image

El DT Torres tuvo un comportamiento ofensivo hacia un periodista, tras la rueda de prensa previa al juego.



Después de atender a los medios de comunicación, Torres pensó que estaba desconectado y con micrófono cerrado.



“¿Ya puedo hablar o no?”, preguntó. Luego atacó al periodista de Ondas de Ibagué, Iván Lozano.



“A ese de Ondas de Ibagué voy con toda a ese...”, dijo el orientador en un audio que ya recorre las redes sociales.



“¿Vio cómo lo mate? ¿Lo maté o no? Yo nunca he sido… Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol… ¿Lo maté o no lo maté con calidad?…", agregó el técnico sin percatarse que sus frases eran oídas por algunos periodistas.



Sus palabras ya han generado el rechazo de algunos periudistas que cubren la información del conjunto vinotinto.

Contundente rechazo a las declaraciones del técnico del @cdtolima, Hernán Torres sobre el medio en el que actualmente laboro (@ondas1470), y la persecución al compañero @IvanLDeportes. Así no son las cosas profesor. pic.twitter.com/r7nAn28DM1 — Sergio Cepeda (@chechocepeda1) April 6, 2023

DEPORTES

