A 20 años de la escalofriante lesión del 'fenómeno'  Ronaldo

12/04 faz 20 anos de um dos momentos se não é o mais triste que já vi na história do esporte brasileiro. @Ronaldo sofre sua grave lesão, rompendo os ligamentos do joelho. O fenômeno mora aí, retornou quando muitos duvidavam e foi o melhor do mundo.



(Cenas da final Lazio x Inter) pic.twitter.com/VssSAIFY1K