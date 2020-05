Reviva el mágico gol de volea de Zidane, que cumple 18 años

El tanto de volea que marcó Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones al Bayer Leverkusen en Glasgow en 2002, está de aniversario. Se cumplen 18 años de una anotación mágica en la historia del fútbol.



Además, recientemente el gol fue elegido por la publicación "France Football" como el gol más bello de la historia de la competición europea.

Con empate a un gol en el marcador tras los tantos de Raúl González y del brasileño Lucio, Zidane, en el minuto 45, voleó desde fuera del área un golpeo de Roberto Carlos para batir al portero Hans-Jörg Butt, que no pudo evitar que la pelota lanzada por el francés entrara por la escuadra derecha de su portería.



"Mucha gente dice que fue un pase terrible y yo creo que fue perfecto porque aterrizó en el pie izquierdo de Zizou con el que pudo golpear el balón. Marcó un gol hermoso, pero si no fuera por ese pase, si el pase no hubiera sido tan perfecto ... ¡Ese pase fue terrible!",dijo tiempo después el brasileño Roberto Carlos.



El gol le permitió al Real Madrid imponerse al Bayer Leverkusen en la final de la Liga de Campeones disputada el 15 de mayo de 2002 y sumar así la novena 'orejona'.

El gol de Zinedine Zidane aquel

15 de mayo de 2002 en el Hampden Park de Glasgow, Escocia durante la final de la Champions, fue elegido como el mejor gol de la historia de dicha competición. Fue la novena 🏆 pic.twitter.com/1Tm6ZqBCVT — Fantasma 🇨🇷 (@Fantasmitico) May 5, 2020

