¡No se veía nada! A 13 años del juego de la niebla entre Boca y Cúcuta

Este 7 de junio se cumplen 13 años de un partido escandaloso en la Copa Libertadores, fue el famoso juego de vuelta de la semifinal entre Boca Juniors y Cúcuta Deportivo, que se disputó bajo una intensa niebla que no dejaba ver nada.



El partido que debía comenzar a las 5:15 p.m., hora colombiana, se pospuso una hora por efecto del fenómeno de la niebla, que desde muy temprano se posó sobre el área del barrio de La Boca, donde está ubicado el estadio ‘La Bombonera’.

“La brisa que llegó del Río de La Plata fue la principal causa para que este fenómeno se presentara”, dijo a los medio de comunicación Hólbert Olsen, del servicio meteorológico de la capital argentina.



El juez central, el uruguayo Roberto Silvera, acompañado por la autoridades de la Confederación Suramericana de Fútbol, salió 30 minutos antes de la hora oficial del juego y tomó la determinación de iniciar el encuentro a las 6:05 de la tarde. “No se ve mucho y habrá que esperar”, dijo el árbitro, quien a las 6:10 de la tarde pitó el inicio del encuentro, aún con cierta nubosidad, pero que no impedía el normal desarrollo de las acciones.



Pese a que las condiciones no estaban dadas para jugar, y a las protestas del cuadro colombiano, el partido se disputó y Boca ganó 3-0, clasificando a la final.

🔵🟡 A 13 años de la clasificación de #Boca a la final de la #Libertadores 2007 en medio de la niebla: con goles de tres emblemas históricos (Riquelme, Palermo y Battaglia), el equipo de Russo goleaba 3-0 a Cúcuta en la Bombonera y se metía en la definición de la Copa 🏆 pic.twitter.com/yRDz3xSuSz — Diario Olé (@DiarioOle) June 7, 2020

ESTA FUE LA CRÒNICA DE GABRIEL MELUK ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO A BUENOS AIRES



El momento del Cúcuta anoche fue tan opaco como la noche bonaerense, tan nublado como el ambiente en la cancha. El equipo colombiano no pudo con la presión de Boca, cayó 3-0 y se despidió de la Copa Toyota Libertadores.



En el primer tiempo, al Cúcuta se le perdió la pelota, lo primero que tenía que haber buscado si quería manejar el balón. En ese banco de niebla que cubrió a 'La Bombonera' durante prácticamente toda la noche también se perdieron varios jugadores, como Macnelly Torres, que cuando la agarró exageró con los lujos y no fue productivo, o como Lionard Pajoy, que más allá de buscar la falta para algún tiro libre, sus carreras terminaban en estrelladas contra los defensas de Boca.



La otra mitad de la tarea, la de cerrar los caminos hacia el arco de Róbinson Zapata, la cumplió como era: para un equipo que tuvo el balón más del 60 por ciento del juego y que presionó brutalmente la salida de su rival, tres llegadas con jugada en movimiento es un balance muy pobre.



Lo que quedaba para definir esa primera mitad era un tiro libre. En ese orden de ideas, la primera oportunidad fue para el Cúcuta: a los 14 minutos: Rubén Bustos hizo parar 55.000 corazones en 'La Bombonera' con un remate que se estrelló en el horizontal, después de cambiar la fórmula de los partidos anteriores: siempre había buscado el palo de la barrera y esta vez le apuntó al del portero. Y la respuesta de Boca fue el gol, cuando a Cúcuta le faltaban dos minutos para llevarse al camerino un tranquilizador 0-0: Juan Román Riquelme cobró un tiro libre 'a lo Bustos': por encima de la barrera.



Para el segundo tiempo, ya la neblina y la presión no eran los únicos enemigos del Cúcuta: Boca se fue encima como si el de anoche fuera el último partido de sus vidas. El estadio parecía construido sobre una montaña y el arco de Zapata quedaba en la parte baja. La pelota no salía del último cuarto de cancha de Boca y lo único que salvó temporalmente a Cúcuta fue otro grueso banco de niebla que obligó a suspender el juego por cinco minutos.

Dos minutos después de que el árbitro Roberto Silvera reanudara el partido, a los 14, Martín Palermo le metió la cabeza a un centro que no atinó a rechazar Álex del Castillo y marcó el 2-0. Ya no se veía nada: el balón, el rival, la posibilidad de conseguir el gol con el que Cúcuta clasificaba a la final y acababa con la fiesta local.



Bernal acabó con la estructura defensiva que había armado y jugó con todo lo que podía tener al ataque: metió a David Córdoba, mandó al campo a Víctor Cortés. Y en algo sirvió para acercarse al arco rival, pero ya la cancha no estaba cuesta arriba para los colombianos.



Sin embargo, en medio de esa reacción instintiva, Boca anotó el tercero: a los 44 minutos, una distracción en la marca permitió que Sebastián Battaglia conectara de cabeza un cobro de tiro de esquina de Juan Román Riquelme y acabó el partido, la serie y la ilusión copera del Cúcuta Deportivo. Ni los diez minutos que agregó el árbitro alcanzaron para evitar la eliminación en una noche en la que el fútbol del Cúcuta se nubló.



