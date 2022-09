Este lunes se cumplen 29 años desde que Colombia goleó 5-0 a Argentina en el estadio Monumental, de Buenos Aires, el 5 de septiembre de 1993.



Cada año, el país recuerda ese partido con el que la ‘Tricolor’ se clasificó al Mundial de 1994, con un resultado histórico, gracias a los goles de Freddy Rincón (41 PT y 29 ST), Faustino Asprilla (5 y 30 ST) y Adolfo Valencia (40 ST).



Pero este 2022, la conmemoración es todavía más especial, pues es la primera vez que los colombianos recuerdan aquel hito sin uno de sus grandes gestores: Freddy Rincón.

La hazaña

El festejo del gol que abrió el histórico triunfo 5-0 frente a Argentina. Lo marcó Freddy Rincón. Foto: Henry Agudelo / Archivo EL TIEMPO

El equipo estuvo conformado en ese entonces por Óscar Córdoba, Luis Fernando Herrera, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza, Wilson Pérez, Leonel Álvarez, Gabriel ‘Barrabás’ Gómez, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Adolfo Valencia y Faustino Asprilla.



Las crónicas deportivas recuerdan ese partido como un encuentro de “garra exacerbada y violencia moderada”. Así lo describió el periodista Mauricio Silva en su libro ‘El 5-0 o la increíble crónica del partido que cambió para siempre la historia del fútbol colombiano’.



La revista argentina ‘El Gráfico’, que fue considerada una institución en temas de fútbol, calificó con 10 puntos la actuación de Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.



Esa misma publicación circuló con una portada negra después del partido.



Su imagen de luto, estaba titulada con unas letras amarillas que decían: ‘¡Vergüenza!’.



#HistoriasDeElGráfico | El Coco Basile recuerda el 0-5 con Colombia y la tapa negra de El Gráfico: "Todavía tengo vergüenza. En ese momento, hasta pensé en renunciar y eso que veníamos 33 partidos invictos" pic.twitter.com/7kNR7wHPbX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 17, 2019

El recuerdo de Freddy Rincón

El primer gol llegó de la mano de Freddy Rincón al minuto 41 de la etapa inicial. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Sabíamos que teníamos que manejarles el balón porque ellos iban a salir con todo. Tuvimos la paciencia. Cuando les hicimos el segundo gol notamos el desespero de ellos, pero queríamos seguir haciendo goles y cuando llegó el quinto, el Tino quería hacer una jugadita de aquellas… Era tanta la bronca que teníamos de lo que nos habían hecho y lo que nos habían dicho, que mientras más goles hiciéramos, mejor", dijo Rincón en una entrevista con 'Win Sports' en 2019.



Luego del fallecimiento del 'Coloso', el pasado 13 de abril, se conoció otra anécdota del jugador de ese día.



Jhon Jairo Restrepo, quien en 1993 trabajaba como kinesiólogo en la Selección Colombia, y estuvo presente en el famoso 5-0 en Buenos Aires contra Argentina, recordó que el propio Diego Maradona, que estaba en las tribunas, pidió la camiseta de Rincón.



"(Maradona) Me llamó y me dijo que por qué no le regalaba una camiseta y que ojalá fuera la de Freddy Rincón, la número 19 que él usaba. Yo le dije que le iba a transmitir el mensaje y vamos a ver qué dice. Cuando terminó el partido, yo le dije a Freddy. En medio de la algarabía, eso se embolató. Yo le dije y él me decía que ahora, ahora, ahora. Afortunadamente no me la dio, pero sí se la iba a mandar, se la iba a regalar", contó Restrepo en Win Sports.



"Yo le dije al utilero que me diera una camiseta para regalársela a Diego. No sé qué camiseta me dio y yo fui a entregársela en la tribuna, porque él se quedó esperando. Deben acordarse que él a lo último ya nos aplaudía, nos felicitó", agregó.

Un 5/3, pero de 1993, Argentina recibió la peor goleada de su historia jugando como local: FUE 0-5 ANTE COLOMBIA. pic.twitter.com/RGPrBI8XG8 — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2019

