El 5 de septiembre de 1993 es un día inolvidable para más de una generación de colombianos. Ese día, la Selección que dirigía Francisco Maturana logró un hito histórico del fútbol nacional.

Este martes se cumplen 30 años del histórico 5-0 contra Argentina, un partido que dio para muchas páginas y muchas horas de conversación. El equipo subió al cielo y se metió al lote de favoritos para ganar el Mundial de 1994, al que clasificó con ese resultado, que, además, mandó a Argentina a jugar un repechaje contra Australia.

Al menos dos generaciones de colombianos no vieron en vivo ese partido. Muchas de las historias de ese día se volvieron leyendas urbanas. EL TIEMPO recuerda, a 30 años de ese partido, 30 momentos de un día histórico.

1. Así estaba la tabla de posiciones: el empate alcanzaba

Colombia llegaba como líder del grupo A de la eliminatoria, con 8 puntos. Argentina era segunda con 7. El primero iba directo al Mundial y el segundo, a repechaje. El empate le alcanzaba a Colombia.

2. Colombia venía de ganarle brillantemente a Argentina en casa

Tres semanas antes del partido en Buenos Aires, Colombia le había ganado brillantemente a Argentina, 2-1, con goles de Adolfo Valencia e Iván Valenciano, y le quitó un invicto de 33 partidos.

3. ¿Por qué no jugó Diego Maradona en el 5-0?

Diego Maradona acababa de tener una tormentosa salida del Sevilla y no tenía equipo. Por eso no jugó la eliminatoria. Cuatro días después del 5-0, el astro firmó con Newell’s Old Boys.

Carlos Valderrama y Diego Maradona, en el Colombia vs. Argentina de la Copa América de 1987. Foto: Archivo EL TIEMPO

4. Las duras críticas de Maradona al técnico Alfio Basile

A pesar de estar sin club, Maradona le reclamó al DT Alfio Basile por no llamarlo. “Basile se emborrachó con dos copas”, dijo, en referencia a las dos Copas América que recién había ganado Argentina, en 1991 y 1993.

5. La frase con la que Maradona quiso minimizar a Colombia

A pesar de todo, Maradona estaba convencido de que los albicelestes iban a ganar. “Nosotros no debemos romper la historia, ellos no deben romper la historia. Argentina arriba, Colombia abajo…”, dijo.

6. El primer susto: el 'Tren' Valencia jugó lesionado e infiltrado

En su libro El 5-0, el periodista Mauricio Silva hizo dos revelaciones de la antesala del partido. La primera: el ‘Tren’ Valencia había recibido un fuerte golpe de Leonel Álvarez. Tuvo que ser infiltrado.

7. El segundo susto: El 'Tino' Asprilla se enfermó el día anterior al juego

La segunda: Faustino Asprilla tuvo fiebre antes del juego. “Muy poca gente sabe que ese partido lo jugué enfermo y que horas antes de salir a la cancha estuve temblando como un pollo”, recordó.

8. Un ambiente difícil: gritos, bulla y agresiones

La Selección no la pasó bien antes del partido: un grupo de hinchas se fue a hacer ruido a las afueras del hotel la noche anterior y camino al estadio, el bus que llevaba al equipo fue apedreado.

9. El 'Tino' salió a bajar la tensión, hablando por celular

El ‘Tino’ Asprilla se metió a la cancha antes del partido, hablando por celular con su empresario, Gustavo Mascardi, mientras lo insultaban desde la tribuna: fue al centro del campo y prometió dos goles.

10. El duelo de los '10', Simeone y el Pibe Valderrama

Un roce entre Carlos Valderrama y Diego Simeone, que llevaba la 10 de Argentina, fue clave para el partido. El hoy récnico del Atlético de Madrid braveó al Pibe y le tocó la cara. El colombiano no se dejó. El juego era mano a mano.

11. El avión que casi se estrella contra el estadio Monumental

Un Boeing de Aerolíneas Argentinas estuvo a punto de chocar con el estadio Monumental. El piloto quiso mostrarles a los pasajeros el ambiente antes del partido clave de la eliminatoria.

12. El primer gol, jugada brillante

Antes de terminar el primer tiempo, Colombia se fue arriba: Valderrama metió un pase filtrado y Freddy Rincón definió para poner en ventaja al equipo de Francisco Maturana, en el minuto 41.

13. Óscar Córdoba, clave para evitar sustos

Faustino Asprilla hizo el 2-0 a los 50 y desde entonces, Argentina se le vino encima a Colombia. Óscar Córdoba, el arquero del visitante, fue fundamental para aguantar esa embestida.

14. Dos golpes seguidos: del 2-0 al 4-0

En dos minutos, Colombia comenzaba a construir la goleada y dio dos golpes enormes: Freddy Rincón repitió a los 74 y Faustino Asprilla, bañando al portero Sergio Goycochea, hizo el 4-0, a los 75.

15. Maturana, con mucha confianza, no hizo cambios

Óscar Córdoba; Chonto Herrera, Alexis Mendoza, Luis Carlos Perea y Wilson Pérez; Barrabás Gómez, Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Carlos Valderrama; Faustino Asprilla y Adolfo Valencia. Esos fueron los 11 titulares. Lo hicieron tan bien que Maturana no hizo cambios en ese partido.

La titular del 5-0 contra Argentina Foto: Henry Agudelo. Archivo EL TIEMPO

16. El lacónico canto de gol de Marcelo Araújo

Mientras los narradores colombianos agotaban los gritos, Marcelo Araújo, quien relataba para la TV argentina, decía lacónicamente: “Señoras y señores, el partido está 4-0 en 30 minutos”.

17. La euforia de la transmisión de TV en Colombia

Segundos antes de que Asprilla hiciera el 4-0, Adolfo Pérez, quien comentaba el partido en la transmisión de Caracol TV, lanzó una frase que desató la fiesta: “¡Pueden sacar el aguardiente!”.

18. Los argentinos acabaron cantando goles ajenos

La goleada pudo haber dejado afuera del Mundial a Argentina si Paraguay le ganaba a Perú. Por eso, cuando Jorge Soto anotó para los peruanos en Lima, los argentinos cantaron el gol como propio.

19. ¿Es cierto que el juez pidió que les hicieran otro gol?

Diego Simeone le rompió la boca a Valencia. Era roja. ‘Barrabás’ Gómez le pidió al juez Ernesto Filippi que no lo expulsara. “No lo echo, pero háganles otro gol a esos hijos de p.”, habría dicho el juez.

20. La versión del árbitro Ernesto Filippi

En charla con el periodista Adolfo Pérez en 2020, Filippi negó la versión. “Eso forma parte del folclore. Siempre mi trato fue de señor a los jugadores. Nunca utilicé esos términos”.

21. La inédita celebración de 'Pacho' Maturana

Francisco Maturana, el DT de Colombia en ese juego, no era muy expresivo en el banco. Por eso sorprendió la foto de EL TIEMPO al día siguiente, celebrando con euforia uno de los goles.

Francisco Maturana y su histórica foto del 5-0. Foto: Henry Agudelo. Archivo EL TIEMPO

22. El Tren Valencia le rogó al Tino para que le ayudara a hacer un gol

Faustino Asprilla cuenta que el ‘Tren’ Valencia le pidió todo el partido que le ayudara a marcar su gol. El delantero que entonces jugaba en el Bayern de Múnich marcó el quinto y definitivo.

Hoy hace 27 años Colombia vencía 5-0 a Argentina en Buenos Aires y clasificaba al mundial de USA 94. A propósito esta gran anécdota del Tino Asprilla con El Tren Valencia ese día. pic.twitter.com/2typuEsIui — Arley Durán Gómez (@arleydeportes) September 5, 2020

23. El aplauso de Maradona y de los argentinos en el estadio

Los hinchas argentinos cambiaron la hostilidad del comienzo por una lluvia de aplausos al final. La TV mostró a Diego Maradona en la tribuna popular del Monumental también aplaudiendo.

Diego Maradona aplaidiendo a la Selección Foto: Tomada de TV

24. La reacción de Bolillo: '¡Nos jodimos, Pacho!'

Uno de los pocos que no se unió a la euforia de la celebración fue Hernán Darío Gómez. Bolillo se acercó a Maturana y le dijo: “Pacho, nos jodimos. Ahora tenemos que ser campeones del mundo”.

25. La histórica tapa negra de El Gráfico

El Gráfico, la tradicional revista argentina, hizo una portada negra. ‘¡Vergüenza!’ fue el título, sin ninguna imagen del juego. Y adentro, con una enorme foto del Pibe, tituló: “Así se juega al fútbol”.

26. El fuerte ataque de Sanfilippo a Goycochea

Sergio Goycochea, el arquero de Argentina ese día, vivió un momento complicado. El exjugador José Sanfilippo lo atacó en vivo en un programa de TV: “Te comiste todos los amagues”, le dijo.

27. De la euforia al luto: un festejo desaforado

La celebración de la victoria colombiana se desbordó más de la cuenta. Los reportes oficiales hablan de que ese día hubo 85 muertos y más de 900 heridos en medio del festejo.

28. César Gaviria le dio la Cruz de Boyacá a la Selección

César Gaviria, el entonces presidente, le otorgó la Cruz de Boyacá al equipo tras el 5-0. El ‘Pibe’ Valderrama la recibió. El DT Francisco Maturana recibió además la Orden de Boyacá.

29. El narco que pagó la fiesta en Buenos Aires

El libro sobre este partido que escribió Mauricio Silva reveló que el narcotraficante Justo Pastor Perafán corrió con los gastos del festejo en Buenos Aires. Solo en champaña pagó 12.000 dólares.

30. El elogio de la Fifa y la sentencia de Pelé

La Fifa declaró a Colombia como el equipo revelación del año y el astro brasileño Pelé lo dio como el gran favorito para ganar el Mundial. Lo que ocurrió en Estados Unidos 94 da para otro especial...



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

