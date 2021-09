Selección Colombia recuerda el 5-0, a 28 años de la gesta 

Este domingo se cumplen 28 años desde que Colombia goleó 5 – 0 a Argentina en el estadio Monumental, de Buenos Aires, el 5 de septiembre de 1993. Cada año, el país recuerda ese partido con el que la ‘Tricolor’ se clasificó al Mundial de 1994, con un resultado histórico, gracias a los goles de Freddy Rincón (41 PT y 29 ST), Faustino Asprilla (5 y 30 ST) y Adolfo Valencia (40 ST).



Francisco Maturana, el técnico que cambió la historia del fútbol colombiano, fue el responsable, desde el banquillo, de esa victoria. “Yo creo que el mundo entero entendió eso como un ejercicio de independencia. Tuvimos épocas en que Argentina nos metía cinco, seis goles, pero a partir de ese día hay un respeto”, explicó Maturana.

El equipo estuvo conformado en ese entonces por Óscar Córdoba, Luis Fernando Herrera, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza, Wilson Pérez, Leonel Álvarez, Gabriel ‘Barrabás’ Gómez, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Adolfo Valencia y Faustino Asprilla.

Las crónicas deportivas recuerdan ese partido como un encuentro de “garra exacerbada y violencia moderada”. Así lo describió el periodista Mauricio Silva en su libro ‘El 5-0 o la increíble crónica del partido que cambió para siempre la historia del fútbol colombiano’.

La revista argentina ‘El Gráfico’, que fue considerada una institución en temas de fútbol, calificó con 10 puntos la actuación de Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.



Esa misma publicación circuló con una portada negra después del partido. Su imagen de luto, estaba titulada con unas letras amarillas que decían: ‘¡Vergüenza!’.

El festejo del gol que abrió el histórico triunfo 5-0 frente a Argentina. Lo marcó Freddy Rincón. Foto: Henry Agudelo / Archivo EL TIEMPO

“Cuando nos bajamos del avión fue pesado. Esa noche hicieron ruido y no nos dejaron dormir, después vinieron los incidentes con el bus, nos rompieron un vidrio. Pero no le paramos bolas a eso”, recordó la figura de esa tarde-noche, Carlos Valderrama.



La Selección no pudo revalidar lo que hizo en la eliminatoria, y en especial ese 5-0, en el Mundial. Terminó eliminada en primera fase. “Yo escucho que nos hizo daño ganarle a Argentina. Esa es la mentira más grande del mundo. El Mundial fue otra cosa: si lo hubiéramos jugado a la semana siguiente de ese partido, habría sido diferente. Pero fue casi un año después”, señaló hace unos años Faustino Asprilla.

Un 5/3, pero de 1993, Argentina recibió la peor goleada de su historia jugando como local: FUE 0-5 ANTE COLOMBIA. pic.twitter.com/RGPrBI8XG8 — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2019

