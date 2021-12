La UEFA realizó un nuevo sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones después de reconocer "un problema técnico" que ocasionó la anulación del sorteo llevado a cabo horas antes de este mismo lunes.



"Debido a un problema técnico con el programa de un proveedor de servicios externo que indica a los responsables qué equipos son elegibles para jugar contra los otros, un error informático se produjo durante el sorteo. Por ello, el sorteo fue declarado nulo y se volverá a realizar por completo", indicó la instancia.

Así quedaron las llaves

El festejo de Robert Lewandowski y Serge Gnabry. Foto: Lluis Gene. AFP

RB Salzburgo vs. Bayern Múnich

Sporting de Lisboa vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético de Madrid vs. Manchester United

Villarreal vs. Juventus

Inter de Milán vs. Liverpool

Paris Saint-Germain vs. Real Madrid





