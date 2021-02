Yulián Anchico: su estado de salud tras sufrir un golpe en la cabeza

Yulián Anchico, jugador de Jaguares y uno de los futbolistas con más partidos disputados en el fútbol colombiano desde que se llevan a cabo los torneos cortos, tuvo un gran susto el domingo, en el partido contra el equipo con el que mejores resultados logró, Independiente Santa Fe.

Anchico fue a disputar un balón con el zaguero de Santa Fe Jeison Palacios y allí recibió un golpe a la altura de la nuca, que le ocasionó pérdida de consciencia.



(Lea también: Diego Maradona: el diagnóstico que complica a la psiquiatra del '10')



Tuvo que ser reemplazado por José Orlando Pérez, en el minuto 74, y posteriormente fue trasladado a una clínica.



"Me preocupaba que estaba pasando bastante tiempo y no reaccionaba. No respondía, solamente abría los ojos y no daba señales de que estuviera volviendo a su estado de consciencia", declaró el medico de Jaguares, Augusto Bermúdez, al programa radial oficial del club.



Al jugador se le realizó un TAC para descartar cualquier tipo de lesión. "La tomografía descartó la presencia de algún sangrado intracerebral, una hematoma o una fractura de cráneo y eso no dejó bastante tranquilos. Presentó una herida bastante importante en el cuero cabelludo, en la región temporoparietal derecha, la cual también fue suturada", señaló Bermúdez.

"Se encuentra bajo vigilancia neurológica y tratamiento asintomático, en hospitalización. La evolución es hacia la mejoría, se encuentra consciente, alerta, orientado, movilizándose por sus propios medios, alimentándose por sus propios medios, un poquito de dolor de cabeza postraumático, pero es normal por el trauma que recibió", agregó.



(En otras noticias: ¿James podría estar contra Tottenham? Ancelotti responde)



Anchico deberá permanecer hospitalizado al menos dos días más y está descartado para el juego del domingo, cuando Jaguares visite al Medellín. "El jugador ya está preguntando cuándo puede volver a jugar", dijo el médico.



Anchico llegó a Jaguares a mediados de 2019 y ha disputado 33 partidos de Liga, con un gol anotado.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Diego Maradona: justicia imputa homicidio culposo



- Tom Brady admite su lado oscuro en el Super Bowl



- Los memes no perdonan el show del Super Bowl