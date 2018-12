Yulián Anchico, el primero en llegar a 500 partidos en torneos cortos

El sábado, en el partido de ida de la final de la Liga entre Junior y Medellín, Yulián Anchico reemplazó a Larry Angulo en el minuto 86. Ese fue el partido número 500 de su carrera profesional, que comenzó en 2002. Ese mismo año empezaron a disputarse los torneos cortos. Ningún otro jugador ha entrado tantas veces a la cancha desde entonces.

Anchico no pierde la fe en conseguir una nueva estrella, ahora con Independiente Medellín. Con Santa Fe ganó todo lo que se le atravesó en Colombia. Y cree que ahora le pueden dar vuelta a la serie, pese a la derrota 4-1 en el encuentro de ida.



El cucuteño, de 34 años, anda tan metido en el tema de la final que no sabía que tenía ese récord. “La verdad, me sorprende el dato, pero gratamente. Yo creo que no es una cifra cualquiera: conseguir eso en Colombia habla de una carrera bonita, no solo han sido partidos, también vienen acompañados de buenos logros, de resultados importantes, es una satisfacción grande”, le dijo Anchico a EL TIEMPO. “Para mi hijo, Juan Sebastián, que es un niño estadístico en temas de fútbol, ese va a ser un dato muy lindo, y un motivo de orgullo para mí”, agregó.

Su debut en el fútbol profesional fue el 21 de julio de 2002, en un partido entre Millonarios y Tolima en El Campín. El técnico Jorge Luis Bernal lo puso como titular, pero solo estuvo en la cancha 22 minutos. Era la época en que los equipos estaban obligados a poner juveniles en la nómina.



“Yo jugaba en un equipo de primera C en Cali, el técnico era Humberto ‘Tucho’ Ortiz. Él me llevó al Tolima. Con la regla del sub-20 empecé a jugar, pero no tuve muchas opciones, pero el profesor Bernal me ponía en el torneo de reservas, que lo ganamos dos veces”, recordó.

Yulián Anchico debutó con Tolima en 2002. Se quedó hasta 2007. Foto: Felipe Caicedo / Archivo EL TIEMPO



Pero no fue el único título con Tolima: hizo parte del plantel que ganó la primera estrella del equipo, con Luis Augusto García como técnico, aunque el ‘Chiqui’ solo lo puso en un partido ese semestre, porque estaba en la Selección sub-20 que llegó a ser tercera en el Mundial de Emiratos Árabes.

Tras siete años en el Tolima, Anchico llegó a un equipo que se metió en su corazón, Independiente Santa Fe. Fue fundamental para que el equipo rompiera una racha de 37 años sin ganar un título de Liga, en 2012, aunque ya en 2009 se había coronado en la Copa Colombia.



“Con Santa Fe ganamos todos los torneos que se pueden disputar en el país, y además conseguimos la Copa Suramericana, y también un torneo intercontinental, la Suruga Bank”, recordó. “Muchas veces lo dije, Santa Fe es el equipo de mis amores por todo lo vivido, no solo por los logros o los títulos. También tuvimos momentos muy duros, muy difíciles, pero después de todo lo que se vivió, esa ha sido la etapa más bonita de mi carrera”, señaló.

Yulián Anchico ganó ocho títulos con Santa Fe, entre ellos la Copa Suramericana. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Anchico llegó este año al Medellín, tras un año en el Atlético Bucaramanga. Ya en el primer semestre estuvo cerca del título: el DIM perdió con Tolima en la semifinal. Esta vez dieron un paso más hacia adelante, pero la derrota 4-1 en Barranquilla parece restarles opciones. Con la experiencia de nueve títulos ganados, Yulián no pierde la fe.



“Yo te lo puedo decir sin tanto rodeo, es un partido abierto. Por las estadísticas y la diferencia que nos sacaron, la gente no lo ve así. Pero nosotros creemos no solamente en Dios, sino en el fútbol y las capacidades que tenemos”, expresó.



Son 16 años de carrera, con un paréntesis de un semestre en el Pachuca, en 2011. Si bien los tres que lo siguen en ese acumulado siguen en actividad (Diego Álvarez, con 492; Christian Marrugo, con 484, y Andrés Pérez, con 474), a Yulián Anchico ya nadie le quita el hecho de ser el primero en llegar a 500 juegos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc