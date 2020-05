Tremendo agarrón del ‘Tino’ Asprilla con reconocido youtuber

Faustino Asprilla vuelve a ser noticia, ahora, por un cruce de mensajes en twitter con un reconocido youtuber colombiano, Nicolás Arrieta.

Asprilla se metió en un cruce de mensajes en redes sociales entre Arrieta y Juan Davis Cabrera, quien dice ser el Ceo de la empresa Ness Well.



En primera instancia, Arrieta escribió “Por fa no se pasen promocionando productos que no tienen registro invima. @Las_cardachians, yo entiendo que hace falta la plata, pero tengan cuidado con sus seguidores”.



Pero Cabrera respondió: “Nicolás A. Soy el ceo de la empresa Ness Well, la dueña del registro sanitario del producto #xtremex antes de ser tendencia con #FakeNews con mi marca, te invito a consultar todos mis registros invima y verificar su legalidad”.



Asprilla se metió en medio y dijo: “Ya paren de difundir fakenews; no hagan más daño a las empresas solo porque les pagan para hacerlo, suficiente daño hace esta pandemia a la economía, para seguir haciendo daño de esa manera con noticias falsas”.

Ya paren de difundir fakenews; no hagan mas daño a las empresas solo por que les pagan para hacerlo, suficiente daño hace esta pandemia a la economía, para seguir haciendo daño de esa manera con noticias falsas. https://t.co/ghuHZdCFU9 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) May 11, 2020



Y Arrieta le respondió: “Señor Faustino a mí nadie me paga por difundir nada, yo publique un mensaje de los mismos seguidores de esa gente, no sea payaso”.



