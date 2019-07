Yoreli Rincón sigue quejándose, pero ya no habla de veto

Yoreli Rincón está haciendo una gran campaña con el Junior de Barranquilla, tras ganar el año pasado la Liga femenina y la Copa Libertadores con Atlético Huila. Ha marcado dos golazos este semestre, uno en jugada en movimiento y uno olímpico.

Sin embargo, y a pesar de los logros recientes, el técnico de la Selección Colombia femenina, Nelson Abadía, no la llamó a ningún microciclo de preparación para los Juegos Panamericanos de Lima ni la incluyó en la lista definitiva. La jugadora habló de un posible veto por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y el técnico negó que eso hubiera sucedido.



Ahora Yoreli, en una entrevista con el diario El Heraldo, mantiene sus quejas, pero ya no menciona la palabra veto.



“Yo simplemente soy una jugadora de fútbol y ninguna es indispensable, adonde he ido he demostrado mi trabajo y talento, pero la disciplina que he tenido es la que me ha dado los frutos que tengo hoy en día. Pienso que la Selección es lo que dice su nombre: una selección de las mejores del momento y del país. Yo acato las decisiones que toman y las respeto. La decisión es que no tengo las condiciones para estar en la Selección. No soy quién para decir que debo o no debo estar. Debo demostrarlo en cada partido, creo que lo he venido haciendo y no solo en estas dos fechas con Junior. Yo lo vengo haciendo año tras año en todos los equipos que he jugado. Estoy feliz donde estoy ahora, que es Junior, es el equipo que me paga y quiero seguir acá”, declaró Rincón.



Yoreli pidió apoyo para el equipo que buscará una medalla en Lima. “Ya hay un grupo en Perú con unas jugadoras que quieren hacer su trabajo. El técnico dijo que no estaba convocada porque no tenía las condiciones, debemos respetar la decisión. Yo creo que también le falta ver partidos para poder escoger las jugadoras que deben estar. Ya viajaron las que eligieron y hay que apoyarlas. Todos ustedes apoyaron todo este escándalo que se formó cuando la Liga Femenina no iba a salir. A ellas les mejoraron las condiciones y queremos que les vaya bien para que no sea una excusa un mal resultado y se acabe la Liga”, dijo.



Cuando le preguntaron por el respaldo de sus compañeras de Selección sobre la posibilidad del veto, Yoreli respondió: “Ellas se están jugando un puesto y no las puedo juzgar a ellas. Hay que respetarlas. Sí hubo jugadoras como Daniela Montoya (su compañera en Junior) que se paró frente a todos y pidió mi presencia, pero obtuvo la misma respuesta. Si hubo más jugadoras, creo que fue Natalia Gaitán. Ella habló con el entrenador y él le dijo que era una decisión técnica”.



