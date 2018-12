‘No queremos contratos de tres meses’: Yoreli Rincón

Yoreli Rincón no solo anotó el penalti definitivo con el que el Huila salió campeón de la Copa Libertadores femenina contra Santos de Brasil, sino que es una de las referentes del fútbol femenino en el país.

Rincón habló duro y les exigió a los dirigentes del balompié nacional.



“Con la Selección no se dieron los resultados y no nos creían. Pero una de las razones fue cuando a los queridos dirigentes les dio por pasar los recursos del fútbol femenino al masculino, así que teníamos que demostrarles con hechos porque con palabras no nos iban a creer”, expresó Rincón al programa Kick Off de Win Sports.



“Si en seis meses de competencia damos un campeón continental se muestra que hay que seguir apoyando. Queremos una Liga decente de seis o de ocho meses mínimo, no queremos contratos de tres meses como muchas jugadoras tienen hoy en día, con eso no podemos pagar nuestros gastos”, señaló.

Rincón pidió más apoyo y dedicó el título de la Libertadores.



“Esto es para las mujeres, porque luchamos en muchos ambientes en las que no somos valoradas. Dedicamos esto a los dirigentes y hasta el presidente Duque, que maneja los recursos. Ellos salen siempre con camisetas de la Selección pero con los hombres y no con nosotras. Si la Liga se acaba, como muchos quieren, quedarán muchas mujeres desempleadas. Por eso necesitamos apoyo”, dijo.



Y agregó: “Desde que llegué al Atlético Huila hablamos que teníamos que ir a la Libertadores y para eso teníamos que ser campeonas de Liga, cada partido que ganamos en el torneo nos llevó a ese objetivo. La final con Nacional fue muy difícil, tuvimos unas vacaciones muy cortas en junio, duramos cuatro meses sin competencia, pero entrenamos todo los días a doble jornada para llegar a donde estamos hoy”.



La futbolista tuvo palabras de agradecimiento para la gente que las ha apoyado en este ciclo ganador.



“El presidente (Jorge Perdomo) estaba loco, estaba feliz de entrar en la historia, él fue un duro, a Diego lo felicito en público, de su bolsillo mantuvo un equipo, pagando cumplido a todas sus jugadoras, él era el que creía en ser campeón, sin apoyos él lo hizo y ayer estaba demasiado feliz. Fue el único que mantuvo 30 viejas y un sueño de ser campeonas”, señaló.



Albeiro Erazo es el DT del Huila, para él también hubo palabras especiales.



“Tenía un brazo inmóvil el día que clasificamos a la final, lo cuidamos mucho entre todas, no puede tener emociones muy fuertes pero ayer ya las tuvo todas”, declaró.