La Dimayor se rinde a la influencia de Yesus Cabrera

En sus habituales publicaciones destacando lo mejor del fútbol colombiano, la Dimayor resaltó este viernes la carrera del volante Yesus Cabrera, del América de Cali.

(Le puede interesar: Este es el árbitro para el primer juego de Colombia en la Copa América)



"En la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021, el cartagenero fue uno de los jugadores destacados de América de Cali. De los 20 goles que marcó el rojo del Valle, Yesus participó con cinco anotaciones y cuatro asistencias", destaca la Dimayor.



El ente repasa la carrera del futbolista. "Yesus Segundo Cabrera Ramírez nació el 15 de septiembre de 1990 en Cartagena, Bolívar. Empezó a jugar al fútbol desde niño en el equipo “El Bole”, escuela deportiva administrada por su padre. Luego, estuvo en Nuevo Bosque, Comfenalco, Ciclones y finalmente La Equidad. En los “aseguradores”, el técnico Alexis García le dio la confianza para debutar el 14 de noviembre de 2009 frente al Cúcuta Deportivo", recuerda la Dimayor.

(Lea además: Junior toma ventaja al vencer a Millonarios en Barranquilla)



El volante finaliza su contrato con América el próximo 30 de junio y hay incertidumbre sobre su futuro.



"En 2012, regresó a su tierra para vestir los colores del Real Cartagena. El 28 de marzo de ese año convirtió su primer gol como profesional en la victoria 2-1 sobre Valledupar FC por Copa Colombia".



"Yesus llegó al América de Cali en 2015, de ahí pasó por Deportivo Pasto y Once Caldas. Retornó al conjunto “escarlata” y no solo fue uno de los líderes que logró el título, sino que también fue el máximo asistidor (14) del Torneo Clausura 2019. Un año después, ganó la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y selló el bicampeonato", finaliza el informe.



En todo caso, el papel de Yesus no fue suficiente ya que América quedó afuera en cuartos de final.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Atención: Colombia pierde a un convocado para la Copa América



-El Pibe no se guardó nada: feroz crítica a la Selección Colombia



-Pesas de Colombia, contra la pared para ir a los Juegos Olímpicos