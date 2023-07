Santa Fe se apoyó en su defensa y le sacó provecho al 2-0 del partido de ida para conseguir su tercera estrella en la Liga Femenina de fútbol, tras empatar sin goles contra América en el estadio Pascual Guerrero, este viernes.

Las Leonas se tomaron la cancha del Pascual Guerrero y le dieron rienda suelta a su felicidad, en un torneo que ganaron por encima del equipo que más puntos sumó a lo largo del semestre.



La portera venezolana Yessica Velásquez fue fundamental para evitar que América le diera vuelta a la serie, en un partido que tuvo un par de polémicas arbitrales, bien resueltas por el VAR.



"Es una felicidad inmensa, es mi primera final, la viví a tope, feliz con el grupo que lo entregó todo, a celebrar y ahora a esperar a la Libertadores", le dijo Velásquez a Win Sports.



Velásquez destacó el nivel de Catalina Usme, la goleadora histórica de la Liga. "Había que controlar los tiros de Cata, excelente jugadora. Siempre estuve pendiente de los balones de ella, que siempre complican. Gracias a Dios se dio la oportunidad de controlarlos", señaló.



Yessica ayudó a que su técnico y compatriota, Ómar Ramírez, se convirtiera en el primer entrenador extranjero en ganar la Liga femenina en Colombia.



"Orgullo para nosotros representar a nuestro país donde estemos. Con Omar vengo desde 2008, me lo vine a encontrar fuera del país, desde que estoy con él hubo ese feedback. Cuando cometo un error el me da la palmada y me dice "eres grande'", concluyó.



DEPORTES

