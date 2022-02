Yaser Asprilla tuvo una fulgurante aparición en el Envigado y eso le valió que Reinaldo Rueda lo llamara a la Selección Colombia, primero, para el partido amistoso contra Honduras y luego, para los partidos de eliminatoria contra Perú y Argentina, con apenas 18 años y 22 partidos profesionales en la Liga.

Asprilla llamó la atención de inmediato y ya el Watford de Inglaterra compró sus derechos deportivos. Sin embargo, el jugador permanecerá al menos el resto del semestre en el equipo naranja.



Pero no todo son alegrías para Asprilla. Reapareció con su club la fecha pasada, contra Unión Magdalena, y este martes jugó el partido completo contra Atlético Nacional, que su equipo perdió 1-2.

Así fue el llamado de atención del DT Alberto Suárez

La actuación de Asprilla no dejó para nada contento al técnico de Envigado, Alberto Suárez, quien le llamó públicamente la atención por no jugar para el equipo.



"La mejor forma de acompañar a Yaser es que entienda que hay 10 alrededor de él. Es que a veces cree que es él y los otros 10 no existen. Yo le puedo poner a Maradona, a Pelé y a Messi al lado, y si él no la comparte se va a meter en problemas, entonces la mejor forma es que él se vea, mostrarle los videos y que entienda que el fútbol es colectivo, que no puede pretender sacarse a los 10 del rival y después rematar al arco", dijo Suárez en rueda de prensa.

#FPC “A veces Yaser Asprilla cree que es él y los otros no existen. Le puedo poner a Maradona, a Pelé y a Messi al lado, pero si él no la comparte se va a meter en problemas. Debe entender que el fútbol es colectivo. El equipo era otro sin Yaser”: Alberto Suárez, DT de Envigado. pic.twitter.com/pjIDcPlvyO — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) February 16, 2022



"Es un mensaje público que le mando, ojalá lo entienda porque es con cariño, con amor, pero el acompañamiento parte de él. Usted puede tener la mejor compañía, pero si no se le acerca va a ser muy difícil”, agregó el técnico.



Suárez también reconoció que no se le puede echar toda la responsabilidad del equipo a un muchacho que apenas está empezando su carrera.



“Quien juegue al lado de él tiene que generar la sociedad suficiente como para compartir las responsabilidades porque tampoco a él se le puede cargar toda la responsabilidad de la creación del equipo. El equipo era otro sin Yaser y debería ser mejor con Yaser, siendo Yaser un gran jugador porque lo demostró, pero él tiene que ser más colectivo y eso es parte del aprendizaje", concluyó.



El próximo partido del Envigado será el lunes, contra el Atlético Bucaramanga, en el estadio Alfonso López.



