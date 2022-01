Yaser Asprilla solo tiene 18 años de edad y ya pisa fuerte en el fútbol colombiano, no solo por su estreno el pasado domingo con la Selección Colombia de mayores, en el amistoso contra Honduras, sino porque se confirmó que sus derechos han sido vendidos al club Watford de Inglaterra.



Asprilla, mediocampista nacido en Bajo Baudó, Chocó hace 18 años, es uno más de la nutrida cantera del Envigado. Allí donde han nacido otras estrellas ya consolidadas como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Giovanni Moreno, entre otros.



Yaser hizo su debut profesional justamente con la camiseta naranja, en una derrota 0-3 contra Independiente Medellín, el 2 de diciembre de 2020. Ahí este jovencito escuálido, de mirada inocente, pero muy desequilibrante en la cancha, empezó su historia.



​El 18 de julio de 2021 marcó su primer gol profesional con Envigado en el empate 2-2 contra el Atlético Nacional.



Asprilla apenas lleva 22 partidos como profesional. Aunque eso ya es mucho para su corta edad. Ha anotado 5 goles, a Nacional, Alianza, La Equidad, Águilas y Millonarios.

Sus orígenes

Desde los 11 años Asprilla viste los colores del Envigado. Hizo todos los procesos formativos allí y se destacó con unas condiciones notables, las que lo llevaron a debutar profesionalmente en 2020.



Llegó al elenco naranja precedente del Tienda Nueva, Palmira, club en el que comenzó en el Valle del Cauca.



En territorio antioqueño comenzó a destacarse. También pasó por el famoso torneo 'Baby Fútbol', que tantas estrellas ha arrojado al fútbol colombiano.



Sobre su estilo de juego, hace poco el técnico del Envigado, Alberto Suárez, dijo. “Es un 10 muy moderno, es un volante que llega con mucha facilidad al área, pero acá le insistimos mucho en la fase defensiva, porque entendemos que el fútbol moderno le exige eso a los jugadores hoy en día", dijo en entrevista con el Gol Caracol.com.

Recibió además el llamado de la Selección Colombia para jugar el compromiso amistoso ante Honduras.



Tuvo un saldo importante: tres remates, uno al arco, tres recuperaciones y una movilidad que da para pensar que hay que pulirlo para que tenga una gran futuro.

Datos técnicos

Yaser Esneider Asprilla Martínez

19 de marzo de 2003

18 años

1.85 metros

75 kg

Mediocampista

Pie hábil – Izquierdo



Trayectoria:

Envigado Fútbol Club – Fuerzas Básicas

Envigado Fútbol Club – Plantel Profesional

Watford Football Club

Selección Colombia – procesos juveniles

Selección Colombia – mayores



