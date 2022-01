El instinto de supervivencia que desarrolló Yaser Asprilla en un lugar golpeado por innumerables maneras de violencia, es hasta hoy el origen de algunos rasgos que lo hacen distinto en las canchas de fútbol.

Poco o nada puede amilanar la frase que diga un rival, lo que caiga de la tribuna, o un marcador adverso para el joven de 18 años que creció en la región del Bajo Baudó (Chocó), donde grupos armados ilegales se disputan corredores de minería ilegal y más posesiones.

El gran momento

Las tareas defensivas no resultan un problema para el talentoso volante ofensivo, quien es ahora jugador del Envigado FC, tuvo un alegre debut con la Selección Colombia de mayores el domingo anterior frente a Honduras.



Esto, de acuerdo a Alberto Suárez, entrenador del equipo naranja, se debe a que “de niño creció eludiendo obstáculos”.



La secuencia feliz de lo que ya parece una película, se acentuó luego de que el Envigado FC confirmara que los derechos del joven volante fueron vendidos al Watford de Inglaterra.

Yaser Asprilla en su primera convocatoria con Colombia, 18 años. 🔥🇨🇴pic.twitter.com/hncdXlOr8O — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 16, 2022

El origen y el presente

Desde los 11 años Asprilla viste los colores del Envigado. Hizo todos los procesos formativos allí y se destacó con unas condiciones notables, las que lo llevaron a debutar profesionalmente en 2020.



Llegó al elenco naranja precedente del Tienda Nueva, Palmira, club en el que comenzó en el Valle del Cauca.



En territorio antioqueño comenzó a destacarse. También pasó por el famoso torneo 'Baby Fútbol', que tantas estrellas ha arrojado al fútbol colombiano.



Sobre su estilo de juego, hace poco el técnico del Envigado, Alberto Suárez, dijo. “Es un 10 muy moderno, es un volante que llega con mucha facilidad al área, pero acá le insistimos mucho en la fase defensiva, porque entendemos que el fútbol moderno le exige eso a los jugadores hoy en día", dijo en entrevista con el Gol Caracol.com.

🧡⚽ From Envigado to Watford



Yaser Asprilla jugará en la Premier League



Nuestro canterano, quien llegó a los 11 años al club, nos llena de orgullo. Toda la suerte del mundo en su paso a Europa.



Lee la nota completa 🔜 https://t.co/tt1wugg5tv.



🍊 #CanteradeHéroes. pic.twitter.com/wYF71hmRrK — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) January 17, 2022

En el top de los más jóvenes

De acuerdo a los datos compartidos por el experto en estadística Carlos Forero, el jugador más joven en debutar con la Selección Colombia de mayores hasta el momento es Johnnier Montaño, quien lo hizo teniendo 16 años y dos meses en un amistoso frente a Venezuela en 1999.



Le sigue Yaser Asprilla con 18 y un mes y el podio lo cierra Kevin Balanta con 18 y cuatro meses. El cuarto es Víctor Danilo Pacheco con 18 y cinco meses. El top-5 lo cierra con David Ospina, con 18, cinco meses y siete días.

Màs jòvenes en debutar con @FCFSeleccionCol

Jhonnier Montaño 16 años 2 meses 16 dìas

✅Yaser Esneider Asprilla 18/1/28

Kevin Alexander Balanta 18/4/12

Vìctor Danilo Pacheco 18/5

David Ospina 18/5/7

Jorge Eladio Bolaño 18/5/28@josasc @Dimayor pic.twitter.com/ThAB56oST6 — carlos forero (@carlosforero11) January 17, 2022

Datos técnicos de Yaser Asprilla

Yaser Esneider Asprilla Martínez

19 de marzo de 2003

18 años

1.85 metros

75 kg

Mediocampista

Pie hábil – Izquierdo



Trayectoria:

Envigado Fútbol Club – Fuerzas Básicas

Envigado Fútbol Club – Plantel Profesional

Watford Football Club

Selección Colombia – procesos juveniles

Selección Colombia – mayores

