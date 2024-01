Nuevo capítulo en la novela Faríñez: grande del FPC lo busca tras 'no' a Millonarios

El mercado de transferencias en Colombia aún sigue vigente tras el inicio de la Liga 2024-1 y algunos equipos aún siguen buscando reforzar sus plantillas para lo que será la temporada.



Puede ser de su interés: ¡Oficial! América de Cali finaliza la novela: anuncia nuevo DT de cartel internacional

Wuilker Fariñez es uno de los futbolistas que más ha estado presente en los rumores de diferentes equipos debido a que se encuentra actualmente sin equipo para este año.

Facebook Twitter Linkedin

Wuilker Faríñez ataja un balón. Foto: EFE

En un principio, se habló de un retorno a Millonarios, sin embargo, esto no se pudo lograr tras unas largas negociaciones que no llegaron a buen puerto.



Lea aquí: Insólito: Tulio Gómez culpa a su hija de la no llegada de Ricardo Gareca al América



Ante las dificultades para vestir la camiseta albiazul, se relacionó al portero con Atlético Nacional, pero esa posibilidad se cayó. El venezolano superó los exámenes médicos pertinentes, pero el club desistió de contratarlo tras evaluar las pruebas de rendimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Wuilker Faríñez Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

Pero ahora, de acuerdo al periodista Julián Capera, Fariñez estaría entre los planes del Deportivo Pereira, club dirigido por el DT Leonel Álvarez, que ya estaría en negociaciones con el arquero de 25 años.



“Deportivo Pereira está en negociación con el portero Wuilker Fariñez, quien es ahora agente libre tras la rescisión de su contrato con Lens", escribió el comunicador.



A la fecha no se conoce mayor detalle de las negociaciones, sin embargo, al parecer el deseo de Wuilker es volver al Fútbol Profesional Colombiano por lo que sería cuestión de días para que se confirme el equipo al que defendería en el 2024.

Facebook Twitter Linkedin

Ospina junto a Faríñez. Foto: AFP

DEPORTES

Con información de Futbolred.

Más noticias en EL TIEMPO