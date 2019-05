La situación de Wuilker Faríñez y de su posible reemplazo

Aunque algunos empresarios han acercado algunos intereses de equipos del exterior, oficialmente hoy Millonarios no tiene ningún ofrecimiento oficial por los servicios del portero venezolano Wuilker Faríñez.

El presidente Enrique Camacho, el DT Jorge Luis Pinto y el director deportivo Norberto Peluffo han analizado algunas hojas de vida, pero el club tampoco ha hecho ningún ofrecimiento por otro portero.



El exjugador Fabián Vargas reveló este lunes en El VBAR, de Caracol Radio, que Millonarios expresó interés por Iván Mauricio Arboleda, arquero colombiano de Banfield, que esta semana trabaja con el DT de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, en Bogotá.



Sin embargo, fuentes de Millonarios aseguraron que no han tenido ningún acercamiento con Arboleda.



Algunos empresarios expresaron al club interés por Faríñez de clubes como River Plate, Boca Juniors y Atlas de México, y la semana pasada, el diario español As aseguró que el Barcelona lo tiene en su carpeta. Sin embargo, aún no hay nada oficial.



