‘Me quedó pendiente el título, porque vine con esa ilusión’: Faríñez

Wuilker Faríñez cuenta los días para volver a jugar. Cuenta las horas para ponerse la indumentaria del Lens de Francia, su nuevo equipo. Cuenta los segundos para estar en los estadios franceses, porque ese era uno de sus sueños: jugar en Europa. Pero mientras tanto se toma su tiempo para despedirse de Millonarios, para pensar en lo que hizo y lo que dejó de hacer, en sus mejores atajadas, en los momentos de subida, en los de bajada, en los verdugos, en los amigos, en los hinchas, en los técnicos... Se le nota contento, ansioso, prudente, y también algo nostálgico por su marcha del equipo al que llegó en el 2018.

¿Qué significa Millonarios en su carrera?

Familia. Este equipo se caracteriza por eso. Al que llega le brindan la oportunidad. Y el principal personaje de esa labor es Mackalister Silva, al que aprecio mucho. Me ayudó desde que llegué. Todos saben que esta era mi primera experiencia internacional, fuera de la comodidad, y encontrarse con personas como él es muy gratificante.



¿Qué ha sido lo mejor de su paso por Colombia?

Las alegrías. Venir fue una decisión bien tomada. Me dejó mucha satisfacción porque es un fútbol competitivo, aguerrido; uno crece mucho e inconscientemente sabe que puede lograr más, querer el campeonato, y los rivales así lo exigen.



En esta temporada, antes de la suspensión, hubo momentos de bajo nivel o algunas suplencias. ¿Cómo afrontó eso?

Es normal en el fútbol. Hoy en día no conozco uno que no pase por eso. Son decisiones que toma el cuerpo técnico, y eso es para hacernos reflexionar y caer en cuenta de que hay que seguir trabajando, porque nadie tiene el puesto ganado. Más que aprendizaje es experiencia.



¿Millos está para pelear cuando vuelva la Liga?

Este es un equipo grande, los que están y los que llegan saben a qué equipo están representando y van a tratar de pelear, de poder ganar el título. Hay plena confianza en cada persona que sale al campo, y sé que lo van a demostrar en esta nueva etapa.

Wuilker Faríñez Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene en Millonarios?

Son muchos. Si me ponen a resaltar alguno, creo que la Superliga ganada cuando llegué (2018). Fue muy linda y muy bonita.



¿Y el rival que más disfrutó enfrentar?

¡Nacional! Los clásicos me gustaban mucho, con Santa Fe también, contra Medellín, que son fuertes y siempre pelean. Tengo en la memoria muchos partidos.



¿Como cuál?

Uy, con América en el Pascual (abril de 2019). Me gustó mucho, fue muy disputado, muy fuerte; llovió, y tuvieron que retrasarlo 30 minutos, y con el campo así fue luchado, sufrido y bueno.



¿Un verdugo?

(Germán) Cano. Un excelente delantero, la mayoría de partidos me marcó.



¿Y su gran atajada?

La que le saco a mi compatriota Fernando Aristeguieta en ese mismo partido contra América, me costó mucho. No me esperaba ese cabezazo tan fuerte, y pude reaccionar muy bien.

¿Qué le quedó pendiente?

El título, porque vine con esa ilusión, ese sueño, esas ganas. Lástima que no se pudo, pero sé que ellos pronto lo lograran, conmigo o sin mí, porque es un equipo que trabaja bien, se esfuerza mucho y tiene mentalidad ganadora.



¿Qué le dejaron Pinto y Gamero en su carrera?

Son personajes diferentes, cada uno tiene su forma de trabajar y creo que el profe Pinto nos dejó muchas enseñanzas. Lo poco que pude trabajar con el profe Gamero también me dejó enseñanzas para mi vida y mi carrera. Estoy siempre agradecido con quienes pasan y me aportan, y ellos dos lo hicieron.



¿Cómo fue la charla definitiva con Gamero?

Terminó bien. Dijo que me deseaba lo mejor, que me esforzara mucho, que era una linda oportunidad y tenía que aprovecharla.



¿Cree que queda entre los grandes arqueros de Millos?

No sé, eso lo dirá la historia. Considero que traté de dar lo mejor, quise dar lo mejor, y agradezco la oportunidad que me dieron, que fue muy linda.



Un mensaje a la afición de Millonarios...

Que gracias por el apoyo, que nunca dejen morir la pasión por este equipo tan grande. Lo que hacemos es por ellos, porque sabemos el sacrificio que hacen, nosotros también llevamos esa pasión.

Wuílker Fariñez atrapa un balón. Foto: Carlos Ortega/CEET

¿Y ya habla algo de francés?

No, nada, cero, ninguna palabra, pero espero aprender pronto, ja ja ja.



¿Está contento con las decisiones que ha tomado?

Claro que sí, y así sean malas, siempre serán experiencia.



¿Qué expectativas tiene ahora?

Trabajar, mejorar. Lo que venga será positivo, y esto es de avanzar, seguir creciendo y saber que tenemos oportunidades lindas y hay que aprovecharlas.

Europa debe ser una ilusión para cualquier futbolista suramericano.. .

Sí, pero mis sueños eran jugar internacionalmente, y después del debut, creía y confiaba en que podía llegar donde me propusiera, y hoy parte de mi sueño se ha cumplido y fue jugar en un equipo tan grande como Millonarios.



¿Y de niño cual sueño tenía?

Ser profesional, llegar a competir a nivel internacional, llegar a la selección de Venezuela, mantenerme. Cuando veía los partidos los disfrutaba, los vivía como si estuviera ahí, y tenía 8 años. Eso me motivó a trabajar más y esforzarme mucho.



¿Que ha significado estar en la selección de su país?

Un orgullo, una alegría inmensa para mí y mi familia, representar al país es algo lindo, algo que siempre vas a querer. Una de nuestras metas es llegar Catar 2022 y vamos por eso.



¿Cree que la eliminatoria debe empezar en septiembre?

Eso se escapa de mis manos, no sé qué tan prudente sea o no. Si empieza la afrontaremos con alegría y entusiasmo, nos perdimos una Copa América por este virus y en el fútbol no hay nada más lindo que representar al país.

El arquero Wuilker Fariñez, figura en el seleccionado de Venezuela. Foto: Reuters

¿Cuáles son esos rivales especiales en la eliminatoria?

Cuando enfrentaba a los jugadores élite, todas las selecciones los tienen. Son jugadores y selecciones fuertes. Me gusta enfrentar a Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú. Todas han demostrado y por eso esta es una de las eliminatorias más fuertes.



Contra Colombia siempre le va bien…

Si, trataba de que me fuera bien en la selección porque es tu país lo que quieres representar. Con Colombia se jugaba con esa alegría porque somos hermanos y eso le da una chispa más.



¿Se ve entonces en el Mundial?

Con el favor de Dios. Va a ser complicado pero nos estamos preparando Y soñando con eso, y hay que llevarlo a cabo.

Finalmente, ¿cuéntenos cómo ha aprovechado el apoyo de Hertbalife para su nutrición?

Ha sido importante. Somos jugadores que necesitamos esa parte nutricional y ellos son expertos en eso, se lo agradezco porque me ha servido mucho, me ha ayudado a mejorar.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET