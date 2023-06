Este sábado se vivirá la final del fútbol profesional en Colombia. Millonarios y Atlético Nacional se enfrentarán en la clausura del primer semestre y uno de los dos se llevará una estrella para acomodar en su colección.



El partido de vuelta se jugará en el Estado Nemesio Camacho El Campin, luego de que el conjunto embajador visitara este miércoles el Atanasio Girardot para el primer compromiso.

Los alcaldes de Bogotá y Medellín ya estaban preparando pantallas gigantes para que los aficionados del fútbol pudieran ver el compromiso final en sitios estratégicos de ambas ciudades.

Nacional vs. Millonarios Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Sin embargo, un comunicado de WinSports dejó claro que el partido no se podrá retransmitir en estos sitios público, ya que se incurriría en faltas de “propiedad intelectual”.



Según ese canal de televisión, WinSports es el único canal autorizado para reproducir y transmitir este partido de fútbol y cualquier compromiso relacionado a ligas, torneos y copas Betplay Dimayor, en las categorías masculina y femenina.



Así mismo, fueron enfáticos en que ninguna alcaldía ni empresa privada ha sido autorizada para la retransmisión pública de dicho partido.



“De acuerdo con información registrada en redes sociales, alcaldías y empresas privadas están promoviendo, patrocinando y auspiciando la retransmisión de nuestro contenido, particularmente la final del partido de fútbol entre Millonarios vs Nacional, sobre el cual no se ha licenciado ni autorizado a alcaldía, ni a tercero alguno, tales como clubes de futbol, medios de comunicación, barras, etc., para la retransmisión pública de dicho contenido”, se lee en el comunicado.



También dijeron que desacatar el llamado a no retransmitir el partido podría traer sanciones legales.

Comunicado oficial de Win Sports. pic.twitter.com/kbj15wM7s0 — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 22, 2023

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, respondió a dicha medida y dijo que desde la Alcaldía los invitaban a “reflexionar la medida y a lograr un acuerdo que beneficie a la ciudad”.

Los directivos de @WinSportsTV del grupo Ardila Lule (dueños de Postobón) han prohibido la transmisión de la final en las pantallas gigantes que había donado BetPlay. Desde la Alcaldía de Medellín los invitamos a reflexionar y a lograr un acuerdo que beneficie a la ciudad. https://t.co/wY1AfV0PlE — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 22, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

