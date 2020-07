Nuevo golpe para las finanzas de los clubes 

Un nuevo golpe sufrieron los clubes profesionales colombianos en sus finanzas, esta vez por cuenta de los dineros de los derechos de TV que no fueron consignados en su totalidad, afectando aún más los ya golpeados presupuestos de los equipos.

Según informan algunos dirigentes consultados, este mes recibieron de parte de Win un porcentaje de alrededor del 25 por ciento de los ingresos habituales por los derechos de TV del fútbol colombiano, que está suspendido desde marzo.



Los dirigentes esperaban este jueves una carta informativa de los directivos de Win Sports.



Pero hay más, versiones de prensa indican que la firma patrocinador oficial de las competencias, no se encuentra al día con los pagos a los equipos. La situación es cada vez más compleja para los equipos, que no tienen competencias desde marzo y que ahora están a la espera de que se pueda reactivar pronto la competición.



Y mientras tanto, el comité jurídico designado por la asamblea estudia el paso a seguir sobre el contrato de derechos de TV internacional del cual los equipos no han recibido dinero.



DEPORTES