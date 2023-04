Este domingo, Atlético Nacional se enfrenta al América de Cali, por la fecha 14 de la Liga. Y, pese a que los escarlatas llegan en mejor momento, el cuadro de Guimaraes buscará también poder acabar con una larga racha de partidos sin ganar en el estadio Atanasio Girardot.

América no lleva un buen historial reciente contra Nacional, pues los diablos rojos acumulan tres años sin ganarles a los verdolagas en condición de visitante. Su último triunfo fue un 3-0 el 28 de noviembre de 2020.



Por tanto, es grande la expectativa para este duelo. Y 'Win Sports', el único canal que cuenta con los derechos del fútbol colombiano, tiene preparado un gran cubrimiento digital.



Lo llamativo es que, para su objetivo, contará en redes sociales con la presencia del 'influencer' antioqueño Mauricio Gómez, mejor conocido como 'La Liendra'. Y, según comentan los usuarios, la idea no habría caído muy bien.



(Además: Clara Chía no se salvaría: inesperada reacción de Shakira 'daña planes' de Piqué).

La Liendra, en Win Sports

Facebook Twitter Linkedin

El creador del contenido le envió una advertencia a la intérprete de ‘Te felicito’ y aseguró que será una dura respuesta. Foto: Instagram @la_liendraa

Según informó el canal a través de redes sociales, 'La Liendra' estará en las plataformas digitales de Win, de 5:30 a 6 p.m.



El 'influencer' compartirá con el exjugador Juan David Valencia en la previa del partido.



Conforme se lee en los comentarios del 'post' del anuncio, al parecer la idea no ha sido muy bien recibida por los internautas.



(Puede leer: Papá de Piqué: inesperada reacción tras incómoda pregunta por la casa de Shakira).

Más noticias

DEPORTES

*Con Futbolred