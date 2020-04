Decisión del canal premium respecto al cobro de la mensualidad de mayo

La crisis mundial por el coronavirus llevó a las directivas del canal premium del fútbol Colombiano, Win Sports+, a tomar decisiones respecto al cobro de la mensualidad para sus usuarios.

En vista de que el torneo está suspendido y no hay claridad de cuándo volverá la actividad, Win decidió no cobrar el mes de mayo a los suscriptores del canal.



"La decisión del canal estará vigente incluso si el Gobierno junto con la Dimayor deciden reanudar el campeonato de una manera segura durante el mes", dijo el canal en un comunicado.



Agregó que pedirá a los cableoperadores no incluir el cobro a los usuarios. "Los inscritos a Win Sports Online también estarán cobijados".



El presidente de Win, Jaime Parada, recalcó que pese a no tener competencias futbolísticas, seguirán apostándole a entregar información de interés a los usuarios.



Lea en el archivo el comunicado:





DEPORTES