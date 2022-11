Independiente Santa Fe sufrió el domingo, contra el Deportivo Pereira, su peor derrota en torneos cortos. El 5-1 golpeó duro el ánino del equipo, que, sin embargo, aún mantiene opciones de ser finalista.

La goleada del domingo en el Hernán Ramírez Villlegas igualó el 5-1 que le propinó Boyacá Chicó, también en cuadrangulares, el 23 de mayo de 2007.

Facebook Twitter Linkedin

Pereira vs. Santa Fe. Foto: Dimayor



Ahora Santa Fe tendrá que ganarle a Millonarios el miércoles y esperar a que Pereira no derrote al Junior para llegar a la final y pelear por la estrella del segundo semestre. Habrá que ver si la goleada dejó secuelas.

El mensaje de Wilson Morelo a la hinchada



Uno de los referentes del equipo, el atacante Wilson Morelo, salió a dar la cara en las redes sociales. El delantero escribió un texto en sus redes sociales en el que se disculpa con la hinchada por lo sucedido.



"No sabía por donde empezar esto, perdón @santafe_oficial salgo a dar la cara como uno de los referentes, alguien tenía que decir algo y la verdad perdón, lo qué pasó ayer no puede pasar, se puede perder pero no de la manera en que se perdió, es una vergüenza total ayer irrespetamos nuestro escudo nuestra historia, perdón a todas esas personas que hicieron lo imposible por ir a Pereira, también a los que lo vieron por TV pero en especial a ellos me imagino ese viaje de regreso", escribió Morelo.

"Pero nuestra historia nuestro escudo nos está hablando y llamando nuevamente a nuestra SANTA FE ayer uno de los días más duro en mi vida en lo deportivo, se los prometo que esta última fecha ante nuestro clásico lo vamos a dar todo de la mano de Dios por nosotros por nuestras familias y por ustedes", agregó el atacante.



DEPORTES

Más noticias de Deportes