Wilson Morelo explica que celebró gol contra Santa Fe 'para el señor Bodhert'

Wilson Morelo compartió sus impresiones sobre su exitoso desempeño en Águilas Doradas, donde ha anotado tres goles en lo que va del semestre.

También, tocó el tema de su desafortunada partida de Independiente Santa Fe, un club al que considera parte de su historia y donde se había convertido en un ídolo.

Luego que su salida fuese debió a tensiones en su relación con el presidente Eduardo Méndez y el entonces entrenador Hubert Bodhert, la cual no concluyó en términos amigables.

Con dedicatoria

“Cuando marco el gol, a mí en el momento de la celebración se me viene a la mente fue cuando el técnico (Bodhert) me dice que que no iba a contar conmigo. En su momento me pareció injusto, pero luego no tuve problema con nada. Yo no puedo ser hipócrita en decir que cuando celebro el gol lo estoy haciendo por él. Todo se puso en orden, él se va del club y a mi la gente me corea”, dijo el jugador a As.



Y agregó: "“El presidente (Méndez) fue claro conmigo y me dijo, el técnico que viene me dijo que no quería contar contigo".



El jugador señaló que se había sorprendido con la decisión que tomó el conjunto bogotano.



El jugador señaló que se había sorprendido con la decisión que tomó el conjunto bogotano.

"Y a mí en el momento me sorprendió, por mis características y por lo que represento para la institución, sabiendo que el año anterior marqué 19 goles con el equipo. Y yo dije que el único semestre malo que tuve en Santa Fe fue este anterior (2023-I)", sentenció